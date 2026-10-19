Кияни біля пошкоджених російською атакою магазинів. Фото: Новини.LIVE

Уранці 19 жовтня після нічного масованого обстрілу РФ метро "Чернігівська" у Києві ускладнився рух: на прилеглих дорогах утворилися затори, а пасажири змушені змінювати звичні маршрути. Журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко побувала біля станції та поспілкувалася з мешканцями столиці про те, як вони добираються до роботи й інших місць після пошкодження метрополітену.

Про це Анастасія Жиденко розповіла в ефірі День.LIVE.

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Що відбувається біля метро "Чернігівська"

За словами журналістки, наслідки нічного обстрілу зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. На станції метро "Чернігівська" працюють фахівці, які відновлюють пошкоджені колії та мережі метрополітену.

Унаслідок атаки постраждав і розташований поруч бізнес. Руйнувань зазнали магазин одягу, аптека та магазин EVA. На місці також перебували кияни, які оглядали пошкодження та самостійно фіксували наслідки обстрілу.

Що розповідають кияни про транспорт

Мешканки Києва Лариса та Віра розповіли про труднощі з пересуванням містом.

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"Буду ходити пішки тепер. Що робити?", — сказала одна з жінок.

Вони звернули увагу на переповненість автобусів і вартість поїздок.

"А в нього влізти спочатку? Я вже намагалася. В 18-й влізти не можна. Отак тебе занесли і винесли. Чого не пустити от зараз 33-й автобус по маршруту цієї 55-ї? Люди платять 25 гривень. Мені я їжджу туди назад 50 гривень, я пенсіонерка", — розповідають мешканки.

Мешканка Лівого берега Юлія зазначила, що дістатися потрібного місця пішки для неї не проблема.

"На масиві, лісовому масиві проживаю. Пішки пройшли через парк Кіото", — розповіла киянка.

Вона додала, що закриття станції створює незручності для тих, хто працює або живе на правому березі столиці.

"Особисто мені так, але це дуже незручно для людей, які працюють чи проживають на правому березі", — сказала Юлія.

Мешканець Лівого берега Сергій також розповів про свій досвід пересування містом після обмеження роботи метро.

"Дуже погано добиратися, бо з Дарниці я йшов пішки, а мені треба на Лісову. Це ще хвилин 30-40 до роботи", — пояснив він.

За словами чоловіка, іноді пішки дістатися потрібного місця простіше, ніж чекати на автобуси.

"Пішки мені зручніше, ніж чекати М1, М2 і всіх інших", — зазначив Сергій.

Попри труднощі, він сподівається на швидке відновлення роботи підземки.

"Я сподіваюся, що дуже швидко. Я молюсь на це", — сказав киянин.

Що відомо про обмеження руху метро в Києві

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці рух поїздів на червоній гілці київського метрополітену планували організувати за графіком між станціями "Академмістечко" та "Дарниця". Водночас станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинили на вхід і вихід.

Також Новини.LIVE писали, що співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко оцінив транспортну ситуацію в столиці після пошкодження станції метро "Чернігівська". За його словами, кілька додаткових автобусів не зможуть повністю розв'язати проблему з перевезенням пасажирів.