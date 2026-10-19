Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киевскую область 19 октября 2026 года. Фото: facebook.com/MNSKOB

В ночь на 19 октября российские войска атаковали город Ирпень Киевской области. В результате вражеского удара погибла женщина. Также есть пострадавшие, в том числе дети. В городе повреждены жилые дома и другие объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

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Пожар в результате вражеского обстрела Киевской области. Фото: facebook.com/MNSKOB

Россия атаковала Ирпень: какие последствия

По данным Тимура Ткаченко, в Ирпене в результате вражеского обстрела погибла женщина. В частности, число пострадавших возросло до 19 человек. Среди них — 9 детей.

Такжеповреждено 86 объектов. Среди них — около 70 частных домов, пять многоэтажек и семь автомобилей. Кроме того, повреждения получили производственные и складские помещения, а также другие объекты.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 19 октября 2026 года. Фото: facebook.com/MNSKOB

Тимур Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул тяжелые последствия российского удара для мирных жителей:

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"Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Силы пережить эту невосполнимую утрату.

За каждой цифрой — человеческая боль, разрушенные дома и пережитый ужас. Враг должен понести ответственность за каждую отнятую жизнь и каждое преступление против мирных людей".

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что после повреждения станции метро "Черниговская" в результате ночной атаки РФ киевляне столкнулись с трудностями при передвижении по городу. Возле станции образовались пробки, автобусы переполнены, а части пассажиров приходится преодолевать значительные расстояния пешком. Жители столицы надеются на скорейшее возобновление работы метрополитена.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева в ночь на 19 октября был поврежден ТРЦ Cosmo Multimall в районе Шулявки. На территории комплекса разлетелось стекло и упали строительные обломки, а часть защитного навеса была разрушена. На момент фиксации последствий обстрела сообщений о погибших или пострадавших не поступало.