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Главная Киев Атака РФ на Киев 8 июля: число погибших возросло до двух

Атака РФ на Киев 8 июля: число погибших возросло до двух

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Дата публикации 8 июля 2026 16:08
В результате атаки РФ на Киев 8 июля число жертв возросло до двух человек
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киев 8 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

В среду, 8 июля, российские войска нанесли удар по Киеву с помощью беспилотников. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеского удара число жертв продолжает расти, уже известно о двух погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Удар РФ по Киеву: число погибших возросло

Сегодня, 8 июля, российские оккупанты атаковали Киев с помощью дронов. Жители столицы слышали мощные взрывы, также были заметны задымления.

В результате дронной атаки РФ на столицу ранены как минимум 6 человек. Число жертв продолжает расти, уже известно о двух погибших.

"Спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв российской дроновой атаки возросло до двух", — сообщил Ткаченко.

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Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 8 июля в Деснянском районе Киева российский ударный дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. В результате атаки есть пострадавшие. Кроме того, после ночного обстрела столицы спасатели обнаружили тело погибшей женщины во время ликвидации пожара в нежилом здании.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 8 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов в Деснянском и Святошинском районах вспыхнули пожары в складских и нежилых зданиях.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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