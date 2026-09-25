Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Печерському районі Києва

Атака РФ на Київ: безпілотник влучив у багатоповерхівку
Російські окупанти продовжують безпілотниками атакувати Київ. У п'ятницю вранці, 25 вересня, ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Пролунав потужний вибух, зайнялася пожежа. Згодом стало відомом, що внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, є поранені.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка та Поліції Києва.
Наслідки атаки РФ на Київ 25 вересня
Сьогодні вранці, 25 вересня, під час атаки РФ на Київ безпілотник влучив у багатоповерховий будинок на рівні 7-10 поверхів. Це сталося у Печерському районі столиці. Пролунав потужний вибух, після чого зайнялась пожежа.
"У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів", — написав Кличко.
Перед влучанням у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що над столицею літає реактивний безпілотник.
"Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий — у тяжкому стані", — додав мер Києва.
Згодом у Поліції Києва повідомили, що внаслідок влучання російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва загинув 14-річний хлопчик. Крім того, щонайменше семеро мешканців отримали поранення.
"У Печерському районі внаслідок ворожої атаки загинула дитина: поліція документує злочин РФ. Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.
Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні Поліції Києва.
Новини.LIVE інформували, що Росія вночі 25 вересня атакувала Київ ударними дронами. Унаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю та 25-поверховий житловий будинок у двох районах столиці. Також відомо про одного постраждалого.
Новини.LIVE також писали, що у Дніпровському районі Києва після нічної атаки 24 вересня 2026 року пошкоджена вулиця приватного сектору. Внаслідок удару зруйновані та пошкоджені будинки, гаражі, подвір’я і дорожнє покриття. Рятувальники врятували людину з одного зі зруйнованих будинків.
Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Києву у ніч проти 24 вересня. Він зазначив, що удар стався під час його зустрічі з конгресменами США, де обговорювали посилення санкцій проти РФ. Зеленський закликав Вашингтон надати перехоплювачі балістичних ракет і посилити тиск на Росію.