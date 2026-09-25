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Головна Київ Атака РФ на Київ: безпілотник влучив у багатоповерхівку

Атака РФ на Київ: безпілотник влучив у багатоповерхівку

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25 вересня 2026 09:04
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Печерському районі Києва
Рятувальники ліквідовують наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку у Києві 26 вересня 2026 року. Фото: Нацполіція

Російські окупанти продовжують безпілотниками атакувати Київ. У п'ятницю вранці, 25 вересня, ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Пролунав потужний вибух, зайнялася пожежа. Згодом стало відомом, що внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка та Поліції Києва.

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Атака РФ на Київ 25 вересня
Наслідки влучання БпЛА у Києві. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Київ 25 вересня

Сьогодні вранці, 25 вересня, під час атаки РФ на Київ безпілотник влучив у багатоповерховий будинок на рівні 7-10 поверхів. Це сталося у Печерському районі столиці. Пролунав потужний вибух, після чого зайнялась пожежа.

"У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів", — написав Кличко.

Обстріл Києва 25 вересня
Рятувальники на місці влучання дрона. Фото: Нацполіція

Перед влучанням у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що над столицею літає реактивний безпілотник.

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"Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий — у тяжкому стані", — додав мер Києва.

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Згодом у Поліції Києва повідомили, що внаслідок влучання російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва загинув 14-річний хлопчик. Крім того, щонайменше семеро мешканців отримали поранення.

"У Печерському районі внаслідок ворожої атаки загинула дитина: поліція документує злочин РФ. Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.

Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні Поліції Києва.

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Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія вночі 25 вересня атакувала Київ ударними дронами. Унаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю та 25-поверховий житловий будинок у двох районах столиці. Також відомо про одного постраждалого.

Новини.LIVE також писали, що у Дніпровському районі Києва після нічної атаки 24 вересня 2026 року пошкоджена вулиця приватного сектору. Внаслідок удару зруйновані та пошкоджені будинки, гаражі, подвір’я і дорожнє покриття. Рятувальники врятували людину з одного зі зруйнованих будинків.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Києву у ніч проти 24 вересня. Він зазначив, що удар стався під час його зустрічі з конгресменами США, де обговорювали посилення санкцій проти РФ. Зеленський закликав Вашингтон надати перехоплювачі балістичних ракет і посилити тиск на Росію.

Київ обстріли дрони війна в Україні атака столиця
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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