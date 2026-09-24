Наслідки нічної атаки у Києві: пошкоджена вулиця приватного сектору

Рятувальник на місці російської атаки. Фото: Новини.LIVE

У Дніпровському районі Києва після нічної атаки пошкоджена ціла вулиця приватного сектору. На місці видно значні руйнування. Внаслідок атаки пошкоджені або повністю знищені приватні будинки, подвір'я, гаражі та дорожнє покриття. Крім того, на місці влучання утворилася велика вирва.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Яких руйнувань зазнала вулиця у Києві

За даними рятувальників, один із приватних будинків на вулиці був зруйнований.

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Із нього вдалося врятувати людину.

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

У КМВА також повідомляли про падіння уламків на приватні садиби за іншими адресами у Дніпровському районі.

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Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Цієї ж ночі було зафіксоване влучання по парковці біля пологового будинку в Подільському районі Києва.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 24 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджені будинки, сталася пожежа на складі, є загиблі та постраждалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, наземну частину червоної гілки метро в Києві можуть запускати під час жовтого рівня загрози за умови посилення заходів безпеки. Серед запропонованих заходів — посилена диспетчеризація, чіткі алгоритми для машиністів та можливість оперативно змінювати напрямок руху поїзда.