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Головна Київ РФ атакувала Київ: пошкоджені будинки та постраждала людина

РФ атакувала Київ: пошкоджені будинки та постраждала людина

Ua ru
25 вересня 2026 05:30
Обстріл Києва 25 вересня - дрони влучили в будинки, є постраждалі
Рятувальник. Ілюстративне фото: скриншот

Росіяни в ніч проти 25 вересня знову атакували атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано наслідки щонайменше у двох районах столиці, а також відомо про постраждалого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Перші наслідки обстрілу Києва 25 вересня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі кілька разів намагалися атакували столицю. Вже під ранок у КМВА в своєму Telegram розповіли про перші наслідки.

"У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Також стало відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що за попередніми даними, у 25-поверховому будинку сталося влучання на рівні 4 поверху.

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"Також у Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі", — додав Кличко.

Київ під ударом 25 вересня - що відомо
Пости КМВА та Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 24 вересня Росія завдала по Києву ударів балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, палав склад та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві пропонують запускати червону лінію метро навіть під час жовтої тривоги. Мова йде про наземну частину, зокрема, з переїзд з берега на берег.

Київ вибух обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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