Обстріл Києва 25 вересня - дрони влучили в будинки, є постраждалі

Рятувальник. Ілюстративне фото: скриншот

Росіяни в ніч проти 25 вересня знову атакували атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано наслідки щонайменше у двох районах столиці, а також відомо про постраждалого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Реклама

Перші наслідки обстрілу Києва 25 вересня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі кілька разів намагалися атакували столицю. Вже під ранок у КМВА в своєму Telegram розповіли про перші наслідки.

"У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Також стало відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що за попередніми даними, у 25-поверховому будинку сталося влучання на рівні 4 поверху.

Читайте також:

"Також у Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі", — додав Кличко.

Пости КМВА та Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 24 вересня Росія завдала по Києву ударів балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, палав склад та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві пропонують запускати червону лінію метро навіть під час жовтої тривоги. Мова йде про наземну частину, зокрема, з переїзд з берега на берег.