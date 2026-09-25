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Главная Киев Атака РФ на Киев: беспилотник попал в многоэтажку

Атака РФ на Киев: беспилотник попал в многоэтажку

Ua ru
25 сентября 2026 09:04
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Печерском районе Киева
Спасатели устраняют последствия попадания БпЛА в многоэтажное здание в Киеве 26 сентября 2026 года. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Киеву с помощью беспилотников. В пятницу утром, 25 сентября, вражеский дрон попал в многоэтажный дом. Прогремел мощный взрыв, начался пожар. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб 14-летний мальчик, есть раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения мэра Киева Виталия Кличко и полиции Киева.

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Атака РФ на Київ 25 вересня
Последствия попадания БпЛА в Киеве. Фото: Нацполиция

Последствия атаки РФ на Киев 25 сентября

Сегодня утром, 25 сентября, во время атаки РФ на Киев беспилотник попал в многоэтажный дом на уровне 7–10 этажей. Это произошло в Печерском районе столицы. Раздался мощный взрыв, после чего начался пожар.

"В Печерском районе беспилотник попал в многоэтажный дом на уровне 7–10 этажей", — написал Кличко.

Обстріл Києва 25 вересня
Спасатели на месте попадания дрона. Фото: Нацполиция

Перед попаданием в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что над столицей летает реактивный беспилотник.

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"В столице в настоящее время трое пострадавших в результате атаки врага 25 сентября. Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший — в тяжелом состоянии", — добавил мэр Киева.

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Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Позже в полиции Киева сообщили, что в результате попадания российского беспилотника в 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева погиб 14-летний мальчик. Кроме того, ранения получили как минимум семеро жителей.

"В Печерском районе в результате вражеской атаки погиб ребенок: полиция документирует преступление РФ. Сегодня около 08:00 вражеский БпЛА попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева на уровне 10–11 этажей.

В результате атаки погиб 14-летний мальчик. По меньшей мере семеро жильцов получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в сообщении полиции Киева.

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Скриншот сообщения полиции Киева/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия ночью 25 сентября атаковала Киев ударными дронами. В результате атаки были повреждены нежилое здание и 25-этажный жилой дом в двух районах столицы. Также известно об одном пострадавшем.

Новини.LIVE также писали, что в Днепровском районе Киева после ночной атаки 24 сентября 2026 года повреждена улица частного сектора. В результате удара разрушены и повреждены дома, гаражи, дворы и дорожное покрытие. Спасатели вытащили человека из одного из разрушенных домов.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Киеву в ночь на 24 сентября. Он отметил, что удар произошел во время его встречи с конгрессменами США, где обсуждалось ужесточение санкций против РФ. Зеленский призвал Вашингтон предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить давление на Россию.

Киев обстрелы дроны война в Украине атака столица
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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