Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Атака РФ на Київ — було знеструмлено майже 10 тисяч домівок

Атака РФ на Київ — було знеструмлено майже 10 тисяч домівок

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:27
Через атаку у Києві було знеструмлено домівки
Дівчина зі свічкою під час відключення електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч проти 6 липня російські окупанти вкотре атакували Київ та область безпілотниками. Внаслідок чого у столиці було знеструмлено майже 10 тисяч домівок.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Через нічну атаку РФ у Києві зникало світло

Через нічний обстріл російських загарбників у Києві та області були знеструмлення. Однак станом на момент публікації новини енергетики повернули світло для понад 11 тисяч родин.

"Київ та Київська область: ДТЕК повернув світло для 11 500 родин після нічного обстрілу. Чергова важка ніч для Києва та області. Через обстріли були пошкоджені мережі та обладнання", — пояснили у ДТЕК.

А також додали, що енергетики з ночі працюють над відновленням електропостачання.

За даними ДТЕК, вдалося повернути світло для всіх 9 500 домівок Києва, які були знеструмлені через атаку.

Водночас на Київщині енергетики повернули світло для 2000 родин. Роботи тривають.

ДТЕК
Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня у Києві лунала повітряна тривога — на околицях столиці сили ППО працювали по ворожих дронах.

Також ми інформували, що цієї ночі російські окупанти атакували Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Вишгородському районі Київщини є постраждалі та руйнування.

Київ електроенергія обстріли відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації