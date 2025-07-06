Через атаку у Києві було знеструмлено домівки

Дівчина зі свічкою під час відключення електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч проти 6 липня російські окупанти вкотре атакували Київ та область безпілотниками. Внаслідок чого у столиці було знеструмлено майже 10 тисяч домівок.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

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Через нічну атаку РФ у Києві зникало світло

Через нічний обстріл російських загарбників у Києві та області були знеструмлення. Однак станом на момент публікації новини енергетики повернули світло для понад 11 тисяч родин.

"Київ та Київська область: ДТЕК повернув світло для 11 500 родин після нічного обстрілу. Чергова важка ніч для Києва та області. Через обстріли були пошкоджені мережі та обладнання", — пояснили у ДТЕК.

А також додали, що енергетики з ночі працюють над відновленням електропостачання.

За даними ДТЕК, вдалося повернути світло для всіх 9 500 домівок Києва, які були знеструмлені через атаку.

Водночас на Київщині енергетики повернули світло для 2000 родин. Роботи тривають.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня у Києві лунала повітряна тривога — на околицях столиці сили ППО працювали по ворожих дронах.

Також ми інформували, що цієї ночі російські окупанти атакували Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Вишгородському районі Київщини є постраждалі та руйнування.