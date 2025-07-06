Из-за атаки в Киеве были обесточены дома

Девушка со свечой во время отключения электроэнергии. Иллюстративное фото: Freepik

В ночь на 6 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев и область беспилотниками. В результате чего в столице было обесточено почти 10 тысяч домов.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Из-за ночной атаки РФ в Киеве исчезал свет

Из-за ночного обстрела российских захватчиков в Киеве и области были обесточивания. Однако по состоянию на момент публикации новости энергетики вернули свет для более 11 тысяч семей.

"Киев и Киевская область: ДТЭК вернул свет для 11 500 семей после ночного обстрела. Очередная тяжелая ночь для Киева и области. Из-за обстрелов были повреждены сети и оборудование", — объяснили в ДТЭК.

А также добавили, что энергетики с ночи работают над восстановлением электроснабжения.

По данным ДТЭК, удалось вернуть свет для всех 9 500 домов Киева, которые были обесточены из-за атаки.

В то же время на Киевщине энергетики вернули свет для 2000 семей. Работы продолжаются.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Напомним, что в ночь на 6 июля в Киеве звучала воздушная тревога — в окрестностях столицы силы ПВО работали по вражеским дронам.

Также мы информировали, что этой ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела в Вышгородском районе Киевской области есть пострадавшие и разрушения.