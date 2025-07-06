Из-за атаки в Киеве были обесточены дома

Атака РФ на Киев — было обесточено почти 10 тысяч домов
В ночь на 6 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев и область беспилотниками. В результате чего в столице было обесточено почти 10 тысяч домов.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Из-за ночной атаки РФ в Киеве исчезал свет
Из-за ночного обстрела российских захватчиков в Киеве и области были обесточивания. Однако по состоянию на момент публикации новости энергетики вернули свет для более 11 тысяч семей.
"Киев и Киевская область: ДТЭК вернул свет для 11 500 семей после ночного обстрела. Очередная тяжелая ночь для Киева и области. Из-за обстрелов были повреждены сети и оборудование", — объяснили в ДТЭК.
А также добавили, что энергетики с ночи работают над восстановлением электроснабжения.
По данным ДТЭК, удалось вернуть свет для всех 9 500 домов Киева, которые были обесточены из-за атаки.
В то же время на Киевщине энергетики вернули свет для 2000 семей. Работы продолжаются.
Напомним, что в ночь на 6 июля в Киеве звучала воздушная тревога — в окрестностях столицы силы ПВО работали по вражеским дронам.
Также мы информировали, что этой ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела в Вышгородском районе Киевской области есть пострадавшие и разрушения.
Читайте Новини.LIVE!