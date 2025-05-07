Атака РФ на Київ - є загиблі та травмовані

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та руйнування.

Про це інформує ДСНС у Telegram.

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У ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували столицю. Внаслідок ворожого обстрілу Києва: 2 людей загинули, 5 — травмовані, з них 4 дітей.

За даними ДСНС, рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Святошинський район — влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Солом’янський район — уламки БпЛА впали на відкриту територію.

Дніпровський район — падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

Шевченківський район — падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, що наразі рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Інформація оновлюється.

Раніше ми інформували, що у Києві під час атаки лунали потужні вибухи.

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