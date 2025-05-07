Атака РФ на Киев - есть погибшие и травмированные

Атака РФ на Киев — есть погибшие и масштабные разрушения
В ночь на 7 мая россияне дронами атаковали Киев. В результате вражеского обстрела есть погибшие и разрушения.
Об этом информирует ГСЧС в Telegram.
Атака дронов на Киев — что известно о последствиях
В ночь на 7 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали столицу. В результате вражеского обстрела Киева: 2 человека погибли, 5 — травмированы, из них 4 детей.
По данным ГСЧС, спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.
Святошинский район — попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.
Соломенский район — обломки БпЛА упали на открытую территорию.
Днепровский район — падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.
Шевченковский район — падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.
Заметим, что сейчас спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Информация обновляется.
Ранее мы информировали, что в Киеве во время атаки раздавались мощные взрывы.
Также мы писали об угрозе применения беспилотников по Киеву в ночь на 7 мая.
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