Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до двох
У вівторок вдень, 28 квітня, російські війська дронами атакували Київ. Зафіксовано влучання у двох районах столиці. Внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше двоє цивільних.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.
Наслідки дронової атаки РФ на Київ 28 квітня
Сьогодні вдень, російські окупанти безпілотниками атакували Київ. У місці лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали Сили ППО.
Внаслідок російського удару зафіксовано влучання та падіння уламків у двох районах столиці.
У Шевченківському районі пошкоджено фасад недобудованої будівлі та частково зруйновано покрівлю. Рятувальники ліквідували два незначні осередки займання.
У Солом’янському районі уламки ворожого дрона впали на територію кладовища, спричинивши загоряння сміття, яке вже загасили.
На місцях працювали рятувальні служби. Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо про двох травмованих чоловіків. Одного з них госпіталізували.
Роботи за обома адресами у Шевченківському та Солом’янському районах завершено.
Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв про постраждалих внаслідок дронової атаки РФ:
"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.
Ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці".
Новини.LIVE інформували, що 28 квітня вдень у Києві лунали потужні вибухи. Столицю атакували російські безпілотники. Внаслідок ворожого удару зафіксовано пошкодження недобудови.
Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно у Києві на бульварі Верховної Ради затримали 31-річного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп’яніння ходив із пістолетом. Він погрожував перехожим, агресивно поводився, лаявся та направляв зброю в бік людей. Очевидці викликали поліцію, яка й затримала порушника.