Головна Київ Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до двох

Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до двох

Дата публікації: 28 квітня 2026 16:33
Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до двох
Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У вівторок вдень, 28 квітня, російські війська дронами атакували Київ. Зафіксовано влучання у двох районах столиці. Внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше двоє цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

Атака РФ на Київ 28 квітня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Наслідки дронової атаки РФ на Київ 28 квітня

Сьогодні вдень, російські окупанти безпілотниками атакували Київ. У місці лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали Сили ППО.

Внаслідок російського удару зафіксовано влучання та падіння уламків у двох районах столиці.

У Шевченківському районі пошкоджено фасад недобудованої будівлі та частково зруйновано покрівлю. Рятувальники ліквідували два незначні осередки займання.

Читайте також:

У Солом’янському районі уламки ворожого дрона впали на територію кладовища, спричинивши загоряння сміття, яке вже загасили.

Обстріл Києва 28 квітня
Уламки БпЛА, що впали у Києві 28 квітня. Фото: ДСНС Києва

На місцях працювали рятувальні служби. Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо про двох травмованих чоловіків. Одного з них госпіталізували. 

Роботи за обома адресами у Шевченківському та Солом’янському районах завершено.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв про постраждалих внаслідок дронової атаки РФ:

"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.

Ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці".

Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram
Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram
Скриншот повідомлень Віталія Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 28 квітня вдень у Києві лунали потужні вибухи. Столицю атакували російські безпілотники. Внаслідок ворожого удару зафіксовано пошкодження недобудови.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно у Києві на бульварі Верховної Ради затримали 31-річного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп’яніння ходив із пістолетом. Він погрожував перехожим, агресивно поводився, лаявся та направляв зброю в бік людей. Очевидці викликали поліцію, яка й затримала порушника.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
