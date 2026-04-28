Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до двох

Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У вівторок вдень, 28 квітня, російські війська дронами атакували Київ. Зафіксовано влучання у двох районах столиці. Внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше двоє цивільних.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні вдень, російські окупанти безпілотниками атакували Київ. У місці лунали потужні вибухи. По ворожих цілях працювали Сили ППО.

Внаслідок російського удару зафіксовано влучання та падіння уламків у двох районах столиці.

У Шевченківському районі пошкоджено фасад недобудованої будівлі та частково зруйновано покрівлю. Рятувальники ліквідували два незначні осередки займання.

У Солом’янському районі уламки ворожого дрона впали на територію кладовища, спричинивши загоряння сміття, яке вже загасили.

Уламки БпЛА, що впали у Києві 28 квітня. Фото: ДСНС Києва

На місцях працювали рятувальні служби. Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо про двох травмованих чоловіків. Одного з них госпіталізували.

Роботи за обома адресами у Шевченківському та Солом’янському районах завершено.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв про постраждалих внаслідок дронової атаки РФ:

"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.

Ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці".

