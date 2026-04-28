Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до двух

Последствия атаки РФ на Киев 28 апреля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Во вторник днем, 28 апреля, российские войска дронами атаковали Киев. Зафиксировано попадание в двух районах столицы. В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере двое гражданских.

Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

Последствия дроновой атаки РФ на Киев 28 апреля

Сегодня днем, российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В месте раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали Силы ПВО.

В результате российского удара зафиксировано попадание и падение обломков в двух районах столицы.

В Шевченковском районе поврежден фасад недостроенного здания и частично разрушена кровля. Спасатели ликвидировали два незначительных очага возгорания.

В Соломенском районе обломки вражеского дрона упали на территорию кладбища, вызвав возгорание мусора, которое уже потушили.

Обломки БпЛА, упавшие в Киеве 28 апреля. Фото: ГСЧС Киева

На местах работали спасательные службы. Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о двух травмированных мужчинах. Одного из них госпитализировали.

Работы по обоим адресам в Шевченковском и Соломенском районах завершены.

Городской голова Киева Виталий Кличко также сообщал о пострадавших в результате дроновой атаки РФ:

"В Шевченковском районе упали обломки БпЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший.

Еще одному пострадавшему — в Соломенском районе столицы — медики оказали помощь на месте".

Новини.LIVE также сообщали, что недавно в Киеве на бульваре Верховной Рады задержали 31-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ходил с пистолетом. Он угрожал прохожим, агрессивно себя вел, ругался и направлял оружие в сторону людей. Очевидцы вызвали полицию, которая и задержала нарушителя.