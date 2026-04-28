Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до двух
Во вторник днем, 28 апреля, российские войска дронами атаковали Киев. Зафиксировано попадание в двух районах столицы. В результате вражеского удара пострадали по меньшей мере двое гражданских.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.
Последствия дроновой атаки РФ на Киев 28 апреля
Сегодня днем, российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В месте раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали Силы ПВО.
В результате российского удара зафиксировано попадание и падение обломков в двух районах столицы.
В Шевченковском районе поврежден фасад недостроенного здания и частично разрушена кровля. Спасатели ликвидировали два незначительных очага возгорания.
В Соломенском районе обломки вражеского дрона упали на территорию кладбища, вызвав возгорание мусора, которое уже потушили.
На местах работали спасательные службы. Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о двух травмированных мужчинах. Одного из них госпитализировали.
Работы по обоим адресам в Шевченковском и Соломенском районах завершены.
Городской голова Киева Виталий Кличко также сообщал о пострадавших в результате дроновой атаки РФ:
"В Шевченковском районе упали обломки БпЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший.
Еще одному пострадавшему — в Соломенском районе столицы — медики оказали помощь на месте".
Новини.LIVE также сообщали, что недавно в Киеве на бульваре Верховной Рады задержали 31-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ходил с пистолетом. Он угрожал прохожим, агрессивно себя вел, ругался и направлял оружие в сторону людей. Очевидцы вызвали полицию, которая и задержала нарушителя.