Київ атакують російські безпілотники: працює ППО
У вівторок, 28 квітня, в Києві пролунали потужні вибухи. Над столицею зафіксовано російські ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони проводять роботу з ліквідації ворожих БпЛА.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Вибухи у Києві 28 квітня
Як повідомив Ткаченко, росіяни випустили по Києву безпілотники. По ворожих цілях почала працювати протиповітряна оборона. Жителів столиці закликали перебувати у безпечних місцях.
Пізніше стало відомо про наслідки атаки на Київ. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. Крім того, у Солом'янському районі столиці уламки дрона впали на територію цвинтару.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, через падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі сталося зіткнення автівок. Наразі відомо про одного постраждалого. Крім того, здійнялася пожежа на даху недобудови. На місця прямують екстрені служби.
Станом на 14:38, 28 квітня у столиці оголошено повітряну тривогу. Карта має такий вигляд:
