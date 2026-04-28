Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Київ атакують російські безпілотники: працює ППО

Київ атакують російські безпілотники: працює ППО

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 14:24
Київ атакують російські безпілотники: працює ППО
Дим здіймається над містом після атаки. Фото ілюстративне: Reuters

У вівторок, 28 квітня, в Києві пролунали потужні вибухи. Над столицею зафіксовано російські ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони проводять роботу з ліквідації ворожих БпЛА.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Як повідомив Ткаченко, росіяни випустили по Києву безпілотники. По ворожих цілях почала працювати протиповітряна оборона. Жителів столиці закликали перебувати у безпечних місцях.

Повідомлення Ткаченка. Фото: скриншот

Пізніше стало відомо про наслідки атаки на Київ. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. Крім того, у Солом'янському районі столиці уламки дрона впали на територію цвинтару.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, через падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі сталося зіткнення автівок. Наразі відомо про одного постраждалого. Крім того, здійнялася пожежа на даху недобудови. На місця прямують екстрені служби.

Читайте також:
Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

Станом на 14:38, 28 квітня у столиці оголошено повітряну тривогу. Карта має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 14:38. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше окупанти обстріляли Київщину ударними дронами. Внаслідок удару постраждала людина у Броварському районі. Його госпіталізували в лікарню.

Також ми писали про те, що росіяни вдарили по столиці. Під повторний обстріл потрапили працівники поліції. Вони прибули на допомогу пораненим в той момент, коли окупанти завдали повторного удару по місцю ракетної атаки.

Київ безпілотники атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації