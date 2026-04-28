Київ атакують російські безпілотники: працює ППО

Дим здіймається над містом після атаки.

У вівторок, 28 квітня, в Києві пролунали потужні вибухи. Над столицею зафіксовано російські ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони проводять роботу з ліквідації ворожих БпЛА.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Вибухи у Києві 28 квітня

Як повідомив Ткаченко, росіяни випустили по Києву безпілотники. По ворожих цілях почала працювати протиповітряна оборона. Жителів столиці закликали перебувати у безпечних місцях.

Повідомлення Ткаченка.

Пізніше стало відомо про наслідки атаки на Київ. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. Крім того, у Солом'янському районі столиці уламки дрона впали на територію цвинтару.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, через падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі сталося зіткнення автівок. Наразі відомо про одного постраждалого. Крім того, здійнялася пожежа на даху недобудови. На місця прямують екстрені служби.

Повідомлення Кличка.

Станом на 14:38, 28 квітня у столиці оголошено повітряну тривогу. Карта має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 14:38.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше окупанти обстріляли Київщину ударними дронами. Внаслідок удару постраждала людина у Броварському районі. Його госпіталізували в лікарню.

Також ми писали про те, що росіяни вдарили по столиці. Під повторний обстріл потрапили працівники поліції. Вони прибули на допомогу пораненим в той момент, коли окупанти завдали повторного удару по місцю ракетної атаки.