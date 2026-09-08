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Головна Київ Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до трьох

Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до трьох

Ua ru
8 вересня 2026 12:46
Атака на Київ: Кличко повідомив про трьох загиблих
Дим в Києві. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві внаслідок масованої атаки Росії, яка розпочалася в ніч на 8 вересня, загинули троє людей. Мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття рідним і близьким загиблих. У Шевченківському районі Києва вирує пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Атака на Київ 8 вересня

Російська війська продовжують систематично атакувати столицю України. В Києві лунали потужні вибухи. Станом на зараз атака продовжується. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сисли протиповітряної оборони. Пізніше, він наголосив, що російський терор, з ночі 8 вересня, забрав життя трьох людей.

"Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила росія…", — написав Кличко.

Крім того, у Шевченківському районі Києва сталося повторне влучання у складські будівлі. Внаслідок удару там виникла пожежа. На місці події працюють екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо масштабів пошкоджень. Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Повідомлення Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Ми писали, що мешканці Солом’янського району Києва намагаються оговтатися після нічної серії російських ударів 8 вересня, внаслідок яких загинули щонайменше двоє людей. Очевидці розповіли журналістці Діані Шликовій Новини.LIVEвибухи пролунали один за одним і були дуже потужними

Новини.LIVE також інформували, що вибухи в Києві лунали всю ніч. Жителі пошкоджених будинків у Солом’янському районі показують понівечені оселі та кажуть, що їм надзвичайно пощастило вціліти. За кількасот метрів від їхніх будинків наслідки російської атаки були набагато серйознішими — там є загиблі та значні руйнування.

Віталій Кличко Київ пожежа війна в Україні атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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