Нападение на Киев: Кличко сообщил о трёх погибших

Дым в Киеве. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве в результате массированной атаки России, начавшейся в ночь на 8 сентября, погибли три человека. Мэр столицы Виталий Кличко выразил соболезнования родным и близким погибших. В Шевченковском районе Киева бушует пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Атака на Киев 8 сентября

Российские войска продолжают систематически атаковать столицу Украины. В Киеве раздавались мощные взрывы. На данный момент атака продолжается. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. Позже он подчеркнул, что российский террор, начавшийся в ночь на 8 сентября, унес жизни трех человек.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила Россия…", — написал Кличко.

Кроме того, в Шевченковском районе Киева произошло повторное попадание в складские здания. В результате удара там возник пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о масштабах повреждений. В настоящее время в столице продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

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Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Мы писали, что жители Соломенского района Киева пытаются оправиться после ночной серии российских ударов 8 сентября, в результате которых погибли как минимум два человека. Очевидцы рассказали журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой, что взрывы раздавались один за другим и были очень мощными.

Новини.LIVE также сообщали, что взрывы в Киеве раздавались всю ночь. Жители поврежденных домов в Соломенском районе показывают разрушенные жилища и говорят, что им невероятно повезло остаться в живых. В нескольких сотнях метров от их домов последствия российской атаки оказались гораздо серьезнее — там есть погибшие и значительные разрушения.