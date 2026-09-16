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Головна Київ Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу

Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу

Ua ru
16 вересня 2026 22:08
В Києві пошкоджено будівлю навчального закладу через атаку РФ
Пошкоджений навчальний заклад. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки пошкоджено чотириповерхову будівлю одного з вищих навчальних закладів. У будівлі пошкоджені фасад та скління, також сталося незначне загоряння, яке рятувальники оперативно ліквідували.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві, передає Новини.LIVE.

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Що пошкоджено внаслідок атаки

Рятувальники Києва повідомили, що ворожа атака пошкодила фасад та вікна чотириповерхового навчального корпусу в Голосіївському районі столиці. Також у будівлі виникло незначне загоряння на площі 5 квадратних метрів. Пожежу ліквідували.

Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу - фото 1
Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Відомо, що наслідок атаки загиблих та постраждалих немає. Наразі працівники ДСНС продовжують роботи на місці події.
Пошкодження навчального закладу стало одним із наслідків ворожої атаки на столицю. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків удару та обстеженням пошкодженої будівлі.

Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу - фото 2
Вирва внаслідок удару. Фото: ДСНС Києва

Новини.LIVE писали, що колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявив, що столиця може розпочати опалювальний сезон за умов недостатнього захисту об’єктів критичної інфраструктури.

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Київ ДСНС дрони війна в Україні атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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