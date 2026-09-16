Підготовка Києва до зими: Сухомлин оцінив готовність столиці у 40%

Сергій Сухомлин. Фото: Сухомлин/Facebook

Київ може увійти в опалювальний сезон із недостатнім рівнем захисту критичної інфраструктури. Про це 16 вересня під час заходу LB.ua заявив колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, розповідаючи про підготовку столиці до зимових викликів.

Про це пише NV Бізнес, передає Новини.LIVE.

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Захист підстанцій у Києві

Роботи із захисту київських підстанцій почали на початку травня. Нині їх виконали приблизно на 80%, а завершити планують до кінця вересня.

Агентство відновлення також будує захисні споруди на великих підстанціях. У мирний час такі об'єкти могли зводити близько двох років, зараз їх намагаються завершити приблизно за пів року.

Уряд доручив Агентству збудувати кілька десятків споруд, ще частину об'єктів будує місто.

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У столиці планують створити 520 МВт нових потужностей для теплозабезпечення. Частина з них працюватиме у зв'язці з ТЕЦ-5 і ТЕЦ-4 та зможе забезпечувати теплом Русанівку і Березняки у разі аварій.

Нові об'єкти будують напівпідземними, із другим рівнем захисту. За словами Сухомлина, орієнтовний термін їх завершення — грудень.

Він вважає, що робити ставку лише на великі ТЕЦ не варто, оскільки вони залишаються вразливими до російських ударів. Натомість пропонує розвивати децентралізовану систему опалення з меншими захищеними об'єктами.

Йдеться, зокрема, про напівпідземні котельні потужністю від 40 до 120 МВт.

Ризики для водопостачання Києва

Серед ключових ризиків Сухомлин назвав також пошкодження об'єктів водопостачання та водовідведення.

Повністю захистити очисні споруди від ударів неможливо, але можна посилити захист окремих важливих елементів. Такі рішення вже реалізують у Кривому Розі, Дніпрі та інших містах.

Особливо небезпечним він вважає ураження каналізаційних насосних станцій. Їхнє знищення може призвести до масштабних екологічних наслідків, якщо стоки потраплять у Дніпро.

Пошкодження насосних станцій також може призвести до повного відключення водопостачання міста та вплинути на роботу системи теплозабезпечення.

За словами Сухомлина, ці ризики враховані у планах стійкості. Зокрема, триває робота над мобільними станціями водопостачання.

Готовність Києва та інших міст

У лютому, коли почали розробляти плани стійкості, початковий рівень готовності Києва, за словами Сухомлина, становив 1,5%. Для порівняння, у Харкова цей показник був 51%, а у Чернігова — 24%.

Серед міст із відносно високою готовністю він назвав Вінницю, Хмельницький, Харків і Кривий Ріг.

Сухомлин також навів приклад Харкова. Після російських атак місту взимку вдалося за чотири години перемкнути систему та відновити подачу тепла.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на 14 вересня на київських автовокзалах та автостанціях не обліковано жодного об'єкта фонду захисних споруд. Йдеться про Центральний автовокзал, а також автостанції "Дарниця", "Південна", "Дачна", "Полісся" та "Поділ". Пасажирам у разі повітряної тривоги рекомендують користуватися найближчими укриттями.

Також Новини.LIVE писали, що заступник Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв оцінив рівень готовності столиці до опалювального сезону. За його словами, йдеться про більш ніж 80%. Підготовка системи теплопостачання Києва до зими вже на фінальній стадії.