В Киеве в результате атаки РФ было повреждено здание учебного заведения

Поврежденное учебное заведение. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки повреждено четырёхэтажное здание одного из высших учебных заведений. В здании повреждены фасад и остекление, также произошло небольшое возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает Новини.LIVE.

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Что пострадало в результате атаки

Спасатели Киева сообщили, что вражеская атака повредила фасад и окна четырехэтажного учебного корпуса в Голосеевском районе столицы. Также в здании возникло небольшое возгорание площадью 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

Ликвидация последствий атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

Известно, что в результате атаки погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГСЧС продолжают работы на месте происшествия.

Повреждение учебного заведения стало одним из последствий вражеского удара по столице. Спасатели работают над ликвидацией последствий удара и обследованием поврежденного здания.

Воронка в результате удара. Фото: ГСЧС Киева

Новини.LIVE сообщали, что бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что столица может начать отопительный сезон в условиях недостаточной защиты объектов критической инфраструктуры.

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