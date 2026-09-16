Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев: повреждено здание учебного заведения

Атака РФ на Киев: повреждено здание учебного заведения

Ua ru
16 сентября 2026 22:08
В Киеве в результате атаки РФ было повреждено здание учебного заведения
Поврежденное учебное заведение. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки повреждено четырёхэтажное здание одного из высших учебных заведений. В здании повреждены фасад и остекление, также произошло небольшое возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что пострадало в результате атаки

Спасатели Киева сообщили, что вражеская атака повредила фасад и окна четырехэтажного учебного корпуса в Голосеевском районе столицы. Также в здании возникло небольшое возгорание площадью 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу - фото 1
Ликвидация последствий атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

Известно, что в результате атаки погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГСЧС продолжают работы на месте происшествия.
Повреждение учебного заведения стало одним из последствий вражеского удара по столице. Спасатели работают над ликвидацией последствий удара и обследованием поврежденного здания.

Атака РФ на Київ: пошкоджено будівлю навчального закладу - фото 2
Воронка в результате удара. Фото: ГСЧС Киева

Новини.LIVE сообщали, что бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что столица может начать отопительный сезон в условиях недостаточной защиты объектов критической инфраструктуры.

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что КГВА сообщило — в Киеве на автовокзалах нет ни одного зарегистрированного укрытия. Речь идет о Центральном автовокзале, а также об автостанциях "Дарница", "Южная", "Дачная", "Полесье" и "Подол".

Киев ГСЧС дроны война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации