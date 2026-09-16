На автовокзалах Києва немає облікованих укриттів: де ховатися

КМВА: На автовокзалах Києва немає жодного облікованого укриття
Станом на 14 вересня на київських автовокзалах та автостанціях не обліковано жодного об'єкта фонду захисних споруд. Йдеться про Центральний автовокзал, а також автостанції "Дарниця", "Південна", "Дачна", "Полісся" та "Поділ". Пасажирам у разі повітряної тривоги рекомендують користуватися найближчими укриттями.
Про це КМВА повідомила у відповідь на запит Новини.LIVE.
Ситуація з укриттями на автовокзалах Києва
Серед укриттів у столиці є станції метро, підземні переходи та захисні приміщення у сусідніх будівлях, розраховані на 144–3013 людей. Зокрема, неподалік Центрального автовокзалу розташована станція метро "Деміївська" та чотири підземні переходи.
Водночас ситуація на Центральному залізничному вокзалі відрізняється. Там облаштовані дві споруди подвійного призначення — Західний пішохідний тунель місткістю 1070 осіб та Східний пасажирський тунель, який може одночасно прийняти 192 людини.
Поруч із залізничним вокзалом також розташована станція метро "Вокзальна". У КМДА зазначили, що дістатися до зазначених укриттів можна орієнтовно за 1–3 хвилини, а доступ до них має бути забезпечений цілодобово.
Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці наразі налічується понад чотири тисячі укриттів різних типів. За його словами, частину сховищ ремонтують, а також облаштовують нові, на що цього року районним адміністраціям виділили близько пів мільярда гривень.
Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що через постійні повітряні атаки та тривале перебування дітей у сховищах повноцінний освітній процес у Києві може стати фактично неможливим. За його словами, столичній владі може знадобитися перебудувати навчання за прикладом прифронтових регіонів.