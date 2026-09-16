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Головна Київ КМВА: На автовокзалах Києва немає жодного облікованого укриття

КМВА: На автовокзалах Києва немає жодного облікованого укриття

Ua ru
16 вересня 2026 15:28
Ексклюзив
На автовокзалах Києва немає облікованих укриттів: де ховатися
Люди на автовокзалі в Києві. Фото: Google Maps/Olga Grygorashchenko

Станом на 14 вересня на київських автовокзалах та автостанціях не обліковано жодного об'єкта фонду захисних споруд. Йдеться про Центральний автовокзал, а також автостанції "Дарниця", "Південна", "Дачна", "Полісся" та "Поділ". Пасажирам у разі повітряної тривоги рекомендують користуватися найближчими укриттями. 

Про це КМВА повідомила у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Ситуація з укриттями на автовокзалах Києва

Серед укриттів у столиці є станції метро, підземні переходи та захисні приміщення у сусідніх будівлях, розраховані на 144–3013 людей. Зокрема, неподалік Центрального автовокзалу розташована станція метро "Деміївська" та чотири підземні переходи.

КМВА: На автовокзалах Києва немає жодного облікованого укриття - фото 1
Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE
КМВА: На автовокзалах Києва немає жодного облікованого укриття - фото 2
Відповідь на запит. Фото: Новини.LIVE

Водночас ситуація на Центральному залізничному вокзалі відрізняється. Там облаштовані дві споруди подвійного призначення — Західний пішохідний тунель місткістю 1070 осіб та Східний пасажирський тунель, який може одночасно прийняти 192 людини.

Поруч із залізничним вокзалом також розташована станція метро "Вокзальна". У КМДА зазначили, що дістатися до зазначених укриттів можна орієнтовно за 1–3 хвилини, а доступ до них має бути забезпечений цілодобово.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці наразі налічується понад чотири тисячі укриттів різних типів. За його словами, частину сховищ ремонтують, а також облаштовують нові, на що цього року районним адміністраціям виділили близько пів мільярда гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що через постійні повітряні атаки та тривале перебування дітей у сховищах повноцінний освітній процес у Києві може стати фактично неможливим. За його словами, столичній владі може знадобитися перебудувати навчання за прикладом прифронтових регіонів.

Київ вокзали безпека війна в Україні укриття
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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