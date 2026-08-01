Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ 1 серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У ніч проти 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським силам вдалося збити лише одну балістичну ракету. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого посилення протиповітряної оборони України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 1 серпня.

Зеленський про наслідки атаки РФ та нестачу ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з ночі в Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків чергової російської атаки. За його словами, внаслідок удару постраждали сім районів столиці, пошкоджено 18 житлових будинків, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури.

Глава держави повідомив, що наразі відомо про дев'ятьох загиблих унаслідок атаки. Крім того, десятки людей дістали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.

Президент також розповів про масштаби нічного обстрілу. За його словами, головною ціллю російських військ був Київ, однак удари також завдали по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Зеленський наголосив, що через відсутність ракет до комплексів Patriot цієї ночі вдалося збити лише одну балістичну ракету.

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"Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ. Але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "Петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що засоби протибалістичного захисту потрібні Україні вже зараз, а не мають залишатися на складах партнерів. За його словами, кожен пакет такої допомоги допомагає рятувати життя українців і посилює захист держави від російських атак.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв. Дякую всім, хто працює, щоб наш захист міцнішав", — підсумував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ДСНС закликали не поспішати залишати укриття після відбою повітряної тривоги через ризик повторних ударів РФ. За словами речника Павла Петрова, Росія регулярно застосовує тактику подвійних ударів, що підтвердила нічна атака на Київ 1 серпня. Рятувальники рекомендують ще деякий час залишатися в укритті, особливо вночі, якщо немає нагальної потреби виходити.

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