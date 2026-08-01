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Главная Киев Атака РФ на Киев: поврежден гипермаркет "Велмарт" на Березняках

Атака РФ на Киев: поврежден гипермаркет "Велмарт" на Березняках

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 11:16
Атака РФ на Киев: на Березняках поврежден гипермаркет Велмарт
Гипермаркет "Велмарт", пострадавший в результате атаки РФ на Киев 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате ночной атаки РФ на Киев был поврежден гипермаркет "Велмарт" в районе Березняки. Частичным разрушениям подверглись фасад, крыша и перекрытие второго этажа. Также пострадали товары и терминалы "ПриватБанка".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места атаки.

Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня
Разрушения гипермаркета в Киеве в результате удара РФ 1 августа. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Россияне повредили гипермаркет "Велмарт" в Киеве

Во время ночной российской атаки на Киев 1 августа повреждения получил гипермаркет "Велмарт", расположенный в районе Березняки. Здание частично разрушено, также повреждено имущество внутри помещения.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на месте российского удара и показала последствия атаки.

Удар по Велмарту у Києві
Разрушения внутри гипермаркета. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате обстрела частично разрушены фасад, крыша и перекрытие второго этажа гипермаркета. Также повреждена продукция, находившаяся внутри магазина.

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Кроме того, в результате российской атаки повреждены терминалы "ПриватБанка", установленные в помещении гипермаркета.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Поврежденный гипермаркет в результате обстрела Киева. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В настоящее время на месте находятся сотрудники магазина. Они следят за сохранностью имущества и предотвращают возможные кражи.

Новини.LIVE сообщали, что Россия во время атак использует тактику повторных ударов, поэтому после сигнала об отмене воздушной тревоги опасность может сохраняться. В ГСЧС рекомендуют не выходить из укрытия сразу, особенно ночью, если в этом нет крайней необходимости. В качестве примера спасатели привели атаку на Киев 1 августа, когда повторный удар последовал уже через две минуты после отбоя.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки РФ 1 августа украинским силам удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из-за нехватки боеприпасов к комплексам Patriot. По его словам, Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе 27 баллистических, а также 185 ударных дронов. Зеленский призвал международных партнеров как можно скорее усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы предотвратить новые жертвы.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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