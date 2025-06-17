Обстріл Києва 17 червня — постраждала су-шеф Володимира Ярославського та колишня фудпродюсерка телепроєкту "МайстерШеф" Настя

Ресторатор Володимир Ярославський. Фото: СТБ

У ніч проти вівторка, 17 червня, під час атаки на Київ постраждала су-шеф ресторану "Chef’s table" і колишня фудпродюсерка телепроєкту "МайстерШеф" Настя. Наразі дівчина перебуває у реанімації.

Про це шеф повідомив ресторатор Володимир Ярославський у Facebook.

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За словами Ярославського, дівчина жила в тому самому будинку, в який влучила російська ракета.

"Зараз Настя в реанімації", — йдеться у повідомленні.

Ресторатор додав, що наразі відкрито збір коштів, щоб допомогти Насті.

"Ми з командою також долучаємося до допомоги - і фінансово, і в усьому, що зараз може бути корисним", — додав Ярославський.

Якщо маєте можливість долучитися, переказати гроші можна за цим посиланням.

Повідомлення Ярославського у Facebook

Нагадаємо, у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Зокрема, у Солом'янському районі з-під завалів дістали п'ять тіл.