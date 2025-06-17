Дипломатам показали руйнування після нічного обстрілу Києва 17 червня - що відомо

Наслідки обстрілу Солом'янського району Києва. Фото: Новини.LIVE

У ніч на вівторок, 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Після цього міжнародні дипломати приїхали до Солом’янського району столиці, щоб на власні очі побачити наслідки ворожого обстрілу, який стався тут цієї ночі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вони оглянули зруйновані будівлі та поспілкувалися з рятувальниками. Про роботу ДСНС їм розповідав Андрій Даник, який детально пояснив масштаби руйнувань і складнощі рятувальних операцій.

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На зустрічі також був присутній віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, який подякував усім рятувальникам за їхню мужність і оперативність у надзвичайній ситуації.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на зараз відомо про 139 постраждалих.

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Роботи з пошуку і порятунку людей тривають, адже під завалами можуть залишатися люди. Загалом ліквідація наслідків обстрілів у столиці ведеться у понад 27 районах, які зазнали пошкоджень внаслідок нічних атак.

Нагадаємо, що у поліції показали перші хвилини після удару по столиці вночі на 17 червня.

Також завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.