Ткаченко назвав кількість жертв атаки у Солом'янському районі

Рятувальники на місці удару. Фото: Reuters/Thomas Peter

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти вівторка, 17 червня, було зруйновано під'їзд будинку у Солом'янському районі. Наразі рятувальники деблокували тіла п'яти людей з-під завалів.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удар по багатоповерхівці в Києві 17 червня

"Зараз якраз відбувається деблокування людей. Відомо про п'ять тіл, які дістали. Очікуємо завершення робіт і дізнаємось точну кількість людей, які постраждали внаслідок цієї атаки", — зазначив Ткаченко.

За його словами, комунальні служби зараз з'ясовують кількість пошкоджених будинків у Києві. На думку голови КМВА, лише у Солом'янському районі їх налічується близько 70. Водночас, якщо говорити про людей, то 115 постраждалих разом із загиблими.

Крім того, Ткаченко зазначив, що поруч з цими будинками існує проблема з укриттями, як і по всьому Києву. Поруч є підземний перехід, де зазвичай ховаються люди — будуть з'ясовувати з ДСНС, чи вважається він укриттям.

"Наразі проблема з укриттями досі існує, це старий житловий фонд, тому їх не було передбачено раніше", — додав він.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

А в Повітряних силах уточнили, що в дев'ятиповерхівку було влучання не балістичної ракети, а крилатої типу Х-101.