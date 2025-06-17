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Головна Київ У Солом'янському районі з-під завалів дістали п'ять тіл, — КМВА

У Солом'янському районі з-під завалів дістали п'ять тіл, — КМВА

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Дата публікації: 17 червня 2025 14:53
Ткаченко назвав кількість жертв атаки у Солом'янському районі
Рятувальники на місці удару. Фото: Reuters/Thomas Peter
Ключові моменти Удар по багатоповерхівці в Києві 17 червня

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти вівторка, 17 червня, було зруйновано під'їзд будинку у Солом'янському районі. Наразі рятувальники деблокували тіла п'яти людей з-під завалів.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у коментарі для Новини.LIVE.

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Удар по багатоповерхівці в Києві 17 червня

"Зараз якраз відбувається деблокування людей. Відомо про п'ять тіл, які дістали. Очікуємо завершення робіт і дізнаємось точну кількість людей, які постраждали внаслідок цієї атаки", — зазначив Ткаченко.

За його словами, комунальні служби зараз з'ясовують кількість пошкоджених будинків у Києві. На думку голови КМВА, лише у Солом'янському районі їх налічується близько 70. Водночас, якщо говорити про людей, то 115 постраждалих разом із загиблими.

Крім того, Ткаченко зазначив, що поруч з цими будинками існує проблема з укриттями, як і по всьому Києву. Поруч є підземний перехід, де зазвичай ховаються люди — будуть з'ясовувати з ДСНС, чи вважається він укриттям.

"Наразі проблема з укриттями досі існує, це старий житловий фонд, тому їх не було передбачено раніше", — додав він.

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Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

А в Повітряних силах уточнили, що в дев'ятиповерхівку було влучання не балістичної ракети, а крилатої типу Х-101.

Київ обстріли атака загиблі Тимур Ткаченко КМВА
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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