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Главная Киев Атака РФ на Киев — пострадала су-шеф ресторатора Ярославского

Атака РФ на Киев — пострадала су-шеф ресторатора Ярославского

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Дата публикации 17 июня 2025 17:19
Обстрел Киева 17 июня - пострадала су-шеф Владимира Ярославского и бывший фудпродюсер телепроекта "МастерШеф" Настя
Ресторатор Владимир Ярославский. Фото: СТБ
Ключові моменти Во время удара РФ пострадала су-шеф Ярославского

В ночь на вторник, 17 июня, во время атаки на Киев пострадала су-шеф ресторана "Chef's table" и бывший фудпродюсер телепроекта "МастерШеф" Настя. Сейчас девушка находится в реанимации.

Об этом шеф сообщил ресторатор Владимир Ярославский в Facebook.

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По словам Ярославского, девушка жила в том самом доме, в который попала российская ракета.

"Сейчас Настя в реанимации", — говорится в сообщении.

Ресторатор добавил, что сейчас открыт сбор средств, чтобы помочь Насте.

"Мы с командой также приобщаемся к помощи — и финансово, и во всем, что сейчас может быть полезным", — добавил Ярославский.

Если есть возможность присоединиться, перевести деньги можно по этой ссылке.

Ярославський су-шеф Настя
Сообщение Ярославского в Facebook

Напомним, в Киеве объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. В частности, в Соломенском районе из-под завалов достали пять тел.

Киев обстрелы рестораны Владимир Ярославский Мастер Шеф повар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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