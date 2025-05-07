Компенсації за пошкоджене майно — скільки киян звернулися після обстрілу 7 травня

Атака РФ на Київ — скільки людей подали заявки на компенсацію
Голова спецвідділу муніципальної безпеки Святошинського району Володимир Редькін розповів, скільки людей звернулися для оформлення компенсації у розмірі 10 тисяч гривень за пошкоджене майно внаслідок російського обстрілу Києва. За його словами, йдеться про 20 осіб.
Про це Володимир Редькін сказав у коментарі Новини.LIVE у середу, 7 травня.
Компенсації за пошкоджене майно внаслідок обстрілу Києва
Редькін розповів, що наразі визнано непридатними для проживання пʼять квартир. Жителям цих будинків передбачена допомога на оренду житла у розмірі 40 тисяч гривень. У разі подальшої оренди виплати продовжуватимуться.
"20 людей звернулися з заявами на компенсацію десяти тисяч відшкодування за пошкоджене майно", — каже Редькін.
За його словами, із пʼяти знищених квартир лише в одній із них проживала сімʼя з чотирьох осіб, а в інших — нікого на момент удару не було.
"Наразі невідомо, чи вони були в укритті, чи вони взагалі поки на цей момент не проживали, тобто були відсутні в цих квартирах", — зазначив голова спецвідділу муніципальної безпеки Святошинського району.
Поки з цих квартир ніхто не звертався.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 7 травня у Шевченківському районі загинула сімʼя, яка прихистила десять котів.
Раніше мешканець одного з пошкоджених будинків прокоментував наслідки атаки. За його словами, люди вибігали в паніці.
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