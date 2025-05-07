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Атака РФ на Київ — скільки людей подали заявки на компенсацію

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Дата публікації: 7 травня 2025 14:24
Компенсації за пошкоджене майно — скільки киян звернулися після обстрілу 7 травня
Наслідки російського обстрілу Києва 7 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова спецвідділу муніципальної безпеки Святошинського району Володимир Редькін розповів, скільки людей звернулися для оформлення компенсації у розмірі 10 тисяч гривень за пошкоджене майно внаслідок російського обстрілу Києва. За його словами, йдеться про 20 осіб.

Про це Володимир Редькін сказав у коментарі Новини.LIVE у середу, 7 травня.

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Редькін розповів, що наразі визнано непридатними для проживання пʼять квартир. Жителям цих будинків передбачена допомога на оренду житла у розмірі 40 тисяч гривень. У разі подальшої оренди виплати продовжуватимуться.

"20 людей звернулися з заявами на компенсацію десяти тисяч відшкодування за пошкоджене майно", — каже Редькін.

За його словами, із пʼяти знищених квартир лише в одній із них проживала сімʼя з чотирьох осіб, а в інших — нікого на момент удару не було.

"Наразі невідомо, чи вони були в укритті, чи вони взагалі поки на цей момент не проживали, тобто були відсутні в цих квартирах", — зазначив голова спецвідділу муніципальної безпеки Святошинського району.

Поки з цих квартир ніхто не звертався.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 7 травня у Шевченківському районі загинула сімʼя, яка прихистила десять котів.

Раніше мешканець одного з пошкоджених будинків прокоментував наслідки атаки. За його словами, люди вибігали в паніці.

Київ війна гроші обстріли компенсація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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