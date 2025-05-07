Під час обстрілу Києва загинула сім’я, яка прихистила 10 котів

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували Київ. Внаслідок російського удару в Шевченківському районі Києва загинула сімʼя волонтерів — літня жінка, яка прихистила десятеро котів, та її син.

Про це повідомили волонтери Kyiv Animal Rescue Group, які прибули на місце трагедії.

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За даними журналістів телемарафону "Єдині новини", сімʼя мешкала на останньому поверсі пʼятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність. Мати доглядала за ним.

Під час обстрілу родина не мала змоги спуститися в укриття.

На місці обстрілу виявили тіла двох людей та пʼяти котів, а під вікном — одного вцілілого кота з сильними опіками.

За даними очільника КМВА, у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника загинули мати й син, 1960 та 1997 року народження. Тимур Ткаченко зазначив, що загибла жінка не дожила лише два дні до свого дня народження.

"Зовні, під вікном, наші рятувальники знайшли живого, дуже обгорілого котика. Ймовірно, його викинуло вибуховою хвилею. Котик терміново госпіталізований рятувальниками КАРГу з опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень", — повідомили зоорятівники.

Зараз тварина перебуває в кисневій камері реанімації клініки.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували Київ.

Згодом у Київській міській військові адміністрації розповіли про наслідки атаки РФ на столицю 7 травня.