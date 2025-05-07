Обстріл Києва 7 травня — житель розповів про наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Києва 7 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Житель Києва Сергій розповів про російський обстріл столиці у ніч проти 7 травня. За його словами, мешканці вибігали з будинку в паніці.

Про це Сергій повідомив у коментарі Новини.LIVE.

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Сергій розповів, що девʼятий, восьмий та сьомий поверхи будинку вигоріли. За словами чоловіка, в його квартирі вилетіли вікна внаслідок вибухової хвилі.

Він каже, що бачив, як з верхніх поверхів вибігали люди з пораненнями.

Чоловік зазначив, що в момент вибуху разом із сімʼєю вскочили.

"Ми вскочили так, я ледве заїкатися не став, то вискочили. Перед цим же ж була ще тривога. Ми чули, як пролетіла ракета, а потім два вибухи і наче як все затихло. Лягли знову спати, ну як спали, одним оком спали, другим вухом чули. Потім такий вибух, швиденько всіх схопили, собаку, кота, всіх", — розповів Сергій.

Він каже, що його квартира на четвертому поверсі також постраждала.

"Світла немає, газ відключили, але в цілому ми в порядку і не збираємося тимчасово переїжджати", — додав чоловік.

Нагадаємо, 7 травня окупанти атакували цивільні обʼєкти Києва. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро — отримали поранення.

На місці російського удару по Шевченківському району столиці побував фоторепортер Новини.LIVE та показав наслідки.