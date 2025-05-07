Компенсации за поврежденное имущество — сколько киевлян обратились после обстрела 7 мая

Последствия российского обстрела Киева 7 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава спецотдела муниципальной безопасности Святошинского района Владимир Редькин рассказал, сколько людей обратились для оформления компенсации в размере 10 тысяч гривен за поврежденное имущество в результате российского обстрела Киева. По его словам, речь идет о 20 лицах.

Об этом Владимир Редькин сказал в комментарии Новини.LIVE в среду, 7 мая.

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Компенсации за поврежденное имущество в результате обстрела Киева

Редькин рассказал, что сейчас признаны непригодными для проживания пять квартир. Жителям этих домов предусмотрена помощь на аренду жилья в размере 40 тысяч гривен. В случае дальнейшей аренды выплаты будут продолжаться.

"20 человек обратились с заявлениями на компенсацию десяти тысяч возмещения за поврежденное имущество", — говорит Редькин.

По его словам, из пяти уничтоженных квартир только в одной из них проживала семья из четырех человек, а в других — никого на момент удара не было.

"Пока неизвестно, были ли они в укрытии, или они вообще пока на этот момент не проживали, то есть отсутствовали в этих квартирах", — отметил глава спецотдела муниципальной безопасности Святошинского района.

Пока из этих квартир никто не обращался.

Напомним, в результате российского обстрела Киева 7 мая в Шевченковском районе погибла семья, которая приютила десять котов.

Ранее житель одного из поврежденных домов прокомментировал последствия атаки. По его словам, люди выбегали в панике.