В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Киев - фото

Последствия атаки РФ на Киев 25 мая. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские захватчики ракетами и беспилотниками атаковали Киев. В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в ряде районов столицы.

Об этом информирует ГСЧС в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Киев 25 мая. Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ на Киев 25 мая — фото

По данным ГСЧС, в результате атаки российских войск на Киев, в Голосеевском районе вспыхнкл пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

В то же время в Днепровском районе в результате атаки поврежден 2-этажный частный дом. Пострадала женщина.

Последствия атаки РФ на Киев 25 мая. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Шевченковском районе — повреждена многоэтажка. Три человека обратились за медицинской помощью к врачам.

Последствия атаки РФ на Киев 25 мая. Фото: ГСЧС

Ранее мы информировали, что в ночь на 25 мая российские войска массированно атаковали Киев беспилотниками и ракетами.

Также мы информировали о серии взрывов, которые раздавались в столице в ночь на 25 мая.