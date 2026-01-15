У ДСНС розповіли про наслідки влучання БпЛА в будинок у Києві

Наслідки атаки РФ на Київ 15 січня 2026 року. Фото: ДСНС Києва/Telegram

Під час сьогоднішньої атаки Росії на Київ безпілотник влучив у будинок в одному з районів столиці. Влучання сталося у технічний поверх будівлі.

Про це розповів речник ДСНС м. Київ Павло Петров у ефірі Ранок.LIVE у четвер,15 січня.

Наслідки влучання дрона в будинок у Києві 15 січня. Фото: ДСНС Києва/Telegram

Речник ДСНС про наслідки атаки РФ на Київ 15 січня

За словами речника ДСНС, безпілотник влетів у будинок в столиці. Він зазначив, що влучання сталося у технічний поверх будівлі, пошкоджено близько 4 кв. м зовнішньої стіни.

Водночас представник ДСНС наголосив, що сьогоднішня атака російського дрона на Соломʼянський район могла закінчитися трагедією, але на щастя, жертв і постраждалих немає. Рятувальники оперативно обстежили всі квартири під місцем удару та завершили роботу без ускладнень.

Речник закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, планувати маршрути заздалегідь та завжди бути готовими до можливих ранкових запусків дронів.

"Насправді нам сьогодні добре пощастило, якщо можна так сказати, взагалі висловлюватися в даній ситуації. На щастя, БпЛА влучив в технічний поверх і без жертв та постраждалих ми обійшлися сьогодні. Зруйнована частина зовнішньої стіни приблизно 4 квадратних метрів.

Але наслідки могли бути іншими, якби це влучання сталося б трохи нижче саме у квартири або в житловий масив, який заселений людьми. Тому хочу ще раз нагадати людям про те, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги", — прокоментував сьогоднішній удар речник ДСНС.

