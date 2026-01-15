Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев — в ГСЧС рассказали о попадании БпЛА в дом

Атака РФ на Киев — в ГСЧС рассказали о попадании БпЛА в дом

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:46
В ГСЧС рассказали о последствиях попадания БпЛА в дом в Киеве
Последствия атаки РФ на Киев 15 января 2026 года. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

Во время сегодняшней атаки России на Киев беспилотник попал в дом в одном из районов столицы. Попадание произошло в технический этаж здания.

Об этом рассказал представитель ГСЧС г. Киев Павел Петров в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Київ 15 січня
Последствия попадания дрона в дом в Киеве 15 января. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

Представитель ГСЧС о последствиях атаки РФ на Киев 15 января

По словам представителя ГСЧС, беспилотник влетел в дом в столице. Он отметил, что попадание произошло в технический этаж здания, повреждено около 4 кв. м внешней стены.

В то же время представитель ГСЧС отметил, что сегодняшняя атака российского дрона на Соломенский район могла закончиться трагедией, но к счастью, жертв и пострадавших нет. Спасатели оперативно обследовали все квартиры под местом удара и завершили работу без осложнений.

Спикер призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, планировать маршруты заранее и всегда быть готовыми к возможным утренним запускам дронов.

"На самом деле нам сегодня хорошо повезло, если можно так сказать, вообще выражаться в данной ситуации. К счастью, БпЛА попал в технический этаж и без жертв и пострадавших мы обошлись сегодня. Разрушена часть внешней стены примерно 4 квадратных метров.

Но последствия могли быть другими, если бы это попадание произошло бы чуть ниже именно в квартиры или в жилой массив, который заселен людьми. Поэтому хочу еще раз напомнить людям о том, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — прокомментировал сегодняшний удар представитель ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева обломки российского дрона попали в 15-этажный жилой дом.

Также мы информировали, что утром 15 января в Киеве раздавались мощные взрывы.

Киев война ГСЧС обстрелы атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации