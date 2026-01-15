В ГСЧС рассказали о последствиях попадания БпЛА в дом в Киеве

Последствия атаки РФ на Киев 15 января 2026 года. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

Во время сегодняшней атаки России на Киев беспилотник попал в дом в одном из районов столицы. Попадание произошло в технический этаж здания.

Об этом рассказал представитель ГСЧС г. Киев Павел Петров в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 января.

Последствия попадания дрона в дом в Киеве 15 января. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

Представитель ГСЧС о последствиях атаки РФ на Киев 15 января

По словам представителя ГСЧС, беспилотник влетел в дом в столице. Он отметил, что попадание произошло в технический этаж здания, повреждено около 4 кв. м внешней стены.

В то же время представитель ГСЧС отметил, что сегодняшняя атака российского дрона на Соломенский район могла закончиться трагедией, но к счастью, жертв и пострадавших нет. Спасатели оперативно обследовали все квартиры под местом удара и завершили работу без осложнений.

Спикер призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, планировать маршруты заранее и всегда быть готовыми к возможным утренним запускам дронов.

"На самом деле нам сегодня хорошо повезло, если можно так сказать, вообще выражаться в данной ситуации. К счастью, БпЛА попал в технический этаж и без жертв и пострадавших мы обошлись сегодня. Разрушена часть внешней стены примерно 4 квадратных метров.

Но последствия могли быть другими, если бы это попадание произошло бы чуть ниже именно в квартиры или в жилой массив, который заселен людьми. Поэтому хочу еще раз напомнить людям о том, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — прокомментировал сегодняшний удар представитель ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева обломки российского дрона попали в 15-этажный жилой дом.

Также мы информировали, что утром 15 января в Киеве раздавались мощные взрывы.