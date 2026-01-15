В ГСЧС рассказали о последствиях попадания БпЛА в дом в Киеве

Атака РФ на Киев — в ГСЧС рассказали о попадании БпЛА в дом
Во время сегодняшней атаки России на Киев беспилотник попал в дом в одном из районов столицы. Попадание произошло в технический этаж здания.
Об этом рассказал представитель ГСЧС г. Киев Павел Петров в эфире Ранок.LIVE в четверг, 15 января.
Представитель ГСЧС о последствиях атаки РФ на Киев 15 января
По словам представителя ГСЧС, беспилотник влетел в дом в столице. Он отметил, что попадание произошло в технический этаж здания, повреждено около 4 кв. м внешней стены.
В то же время представитель ГСЧС отметил, что сегодняшняя атака российского дрона на Соломенский район могла закончиться трагедией, но к счастью, жертв и пострадавших нет. Спасатели оперативно обследовали все квартиры под местом удара и завершили работу без осложнений.
Спикер призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, планировать маршруты заранее и всегда быть готовыми к возможным утренним запускам дронов.
"На самом деле нам сегодня хорошо повезло, если можно так сказать, вообще выражаться в данной ситуации. К счастью, БпЛА попал в технический этаж и без жертв и пострадавших мы обошлись сегодня. Разрушена часть внешней стены примерно 4 квадратных метров.
Но последствия могли быть другими, если бы это попадание произошло бы чуть ниже именно в квартиры или в жилой массив, который заселен людьми. Поэтому хочу еще раз напомнить людям о том, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — прокомментировал сегодняшний удар представитель ГСЧС.
Ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева обломки российского дрона попали в 15-этажный жилой дом.
Также мы информировали, что утром 15 января в Киеве раздавались мощные взрывы.
