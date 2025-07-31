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Головна Київ У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами атаки РФ

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами атаки РФ

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Дата публікації: 31 липня 2025 17:41
У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби
Люди біля будинку, в який влучила ракета РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти четверга, 31 липня, загинули 11 людей. 31 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами  масованої атаки ворога на столицю", — зазначив міський голова.

Він уточнив, що в цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях Києва, а також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

Крім того, у столиці завтра заборонили будь-які розважальні заходи.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, поліцейські оприлюднили відео з бодікамери під час перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці у Києві.

Також ми писали, що загалом пошкодження зафіксовані у 27 локаціях столиці.

Київ обстріли війна в Україні атака День жалоби
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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