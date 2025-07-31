У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами атаки РФ
Внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти четверга, 31 липня, загинули 11 людей. 31 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Російський удар вбив 11 людей
"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — зазначив міський голова.
Він уточнив, що в цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях Києва, а також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Крім того, у столиці завтра заборонили будь-які розважальні заходи.
Нагадаємо, поліцейські оприлюднили відео з бодікамери під час перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці у Києві.
Також ми писали, що загалом пошкодження зафіксовані у 27 локаціях столиці.
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