Клименко рассказал о спасении людей в Киеве после атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве завершили все поисково-спасательные работы после атаки РФ на столицу в ночь на 31 июля. Министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл подробности спасения людей и ликвидации последствий вражеского удара по дому в Святошинском районе столицы.

Обо всем этом Игорь Клименко рассказал в пятницу, 1 августа, информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Игорь Клименко отметил, что поисково-спасательные работы после вражеского удара по Киеву происходили довольно быстро.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

"Такие разборы за рубежом могли длиться несколько дней, а то и неделю. Мы делаем достаточно быстро, потому что мы понимаем, что жара, что мы должны вернуть людям имущество. Наша обязанность — максимально быстро найти тела погибших. Я хочу вместе с руководителем ГСЧС сказать слова сожаления не только от себя, но и от наших коллективов, от всего МВД", — отметил Клименко.

Он добавил, что это было прямое попадание российской ракеты в дом в Святошинском районе Киева. По его словам, шансов выжить было очень мало.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

"Это однозначно было прямое попадание. Фугасная ракета, которая разорвалась непосредственно при входе в дом. То есть шансы выжить для многих людей были минимальны, потому что сложилось все и вверх, и вниз, а потом все попадало и задавило людей. Тот шестилетний мальчик, которого вчера спасатели выносили, он, к сожалению, также получил достаточно серьезные травмы, он не выжил, в этих условиях это было очень трудно. Мы имеем фрагменты тел. Мы идентифицировали всех граждан, которые погибли", — проинформировал глава МВД.

В ответ на вопрос относительно того, из какого города были запущены ракеты, Клименко сказал:

"Это пусть говорят следователи, которые здесь работают, следователи СБУ и Воздушные силы. У нас принято комментировать именно свою часть работы".

Напомним, что пятница, 1 августа, в Киеве объявлена Днем траура по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 31 июля.

Ранее полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.