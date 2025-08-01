Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев — в МВД рассказали детали спасения людей

Атака РФ на Киев — в МВД рассказали детали спасения людей

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:33
Клименко рассказал о спасении людей в Киеве после атаки РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве завершили все поисково-спасательные работы после атаки РФ на столицу в ночь на 31 июля. Министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл подробности спасения людей и ликвидации последствий вражеского удара по дому в Святошинском районе столицы.

Обо всем этом Игорь Клименко рассказал в пятницу, 1 августа, информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Клименко о поисково-спасательных работах после удара РФ

Игорь Клименко отметил, что поисково-спасательные работы после вражеского удара по Киеву происходили довольно быстро.

Атака РФ на Київ
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

"Такие разборы за рубежом могли длиться несколько дней, а то и неделю. Мы делаем достаточно быстро, потому что мы понимаем, что жара, что мы должны вернуть людям имущество. Наша обязанность — максимально быстро найти тела погибших. Я хочу вместе с руководителем ГСЧС сказать слова сожаления не только от себя, но и от наших коллективов, от всего МВД", — отметил Клименко.

Он добавил, что это было прямое попадание российской ракеты в дом в Святошинском районе Киева. По его словам, шансов выжить было очень мало.

Удар по Києву наслідки
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

"Это однозначно было прямое попадание. Фугасная ракета, которая разорвалась непосредственно при входе в дом. То есть шансы выжить для многих людей были минимальны, потому что сложилось все и вверх, и вниз, а потом все попадало и задавило людей. Тот шестилетний мальчик, которого вчера спасатели выносили, он, к сожалению, также получил достаточно серьезные травмы, он не выжил, в этих условиях это было очень трудно. Мы имеем фрагменты тел. Мы идентифицировали всех граждан, которые погибли", — проинформировал глава МВД.

В ответ на вопрос относительно того, из какого города были запущены ракеты, Клименко сказал:

"Это пусть говорят следователи, которые здесь работают, следователи СБУ и Воздушные силы. У нас принято комментировать именно свою часть работы".

Напомним, что пятница, 1 августа, в Киеве объявлена Днем траура по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 31 июля.

Ранее полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.

Киев обстрелы Игорь Клименко война в Украине атака
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации