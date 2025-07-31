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Головна Київ Перші хвилини після обстрілу Києва — відео з бодікамер поліції

Перші хвилини після обстрілу Києва — відео з бодікамер поліції

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Дата публікації: 31 липня 2025 17:22
У Нацполіції показали перші хвилини після удару по Києву — відео
Рятувальники на місці удару РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська в ніч проти четверга, 31 липня, завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 135 поранені.

Перші хвилини після атаки оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

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Атака на Київ 31 липня

Так, всю ніч ворог атакував Київ дронами, а потім запустив ракети. Разом з мешканцями столиці поруч були правоохоронці: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували людей із завалених квартир, огороджували місця обстрілів та допомагали рятувальникам ліквідовувати загоряння. 

"На жаль, є загиблі та травмовані. Ворог цинічно зруйнував житлові будинки, автівки, нежитлові приміщення й інші об’єкти інфраструктури", — зазначив Білошицький.

Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків. Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі, аби урятувати людей, які досі можуть перебувати під завалами.

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Скриншот допису Білошицького

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ зафіксовано 27 локацій ураження.

Також ми писали про дівчину, яка дивом вціліла, оскільки під час удару РФ по будинку вилетіла з дев'ятого поверху.

Київ обстріли атака Нацполіція постраждалі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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