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Головна Київ Атака РФ на Київ — уламки ракет впали на дитячий майданчик

Атака РФ на Київ — уламки ракет впали на дитячий майданчик

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 17:36
Обстріли Києва 21 липня — уламки впали на дитячий майданчик
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Ігор Кузнєцо/Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 21 липня завдали комбінованого удару по Києву. Уламки ракет і дронів прилетіли на дитячий майданчик.

Про це повідомив журналіст Олександр Саюн в ефірі День.LIVE

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Наслідки обстрілу Києва 21 липня

Як відомо, цієї ночі ворог запустив 450 повітряних цілей, серед яких "Кинджали", "Калібри", "Іскандери" та "Шахеди". 

Наразі відомо про щонайменше дев'ятьох поранених та одну загиблу людину у столиці. Осколки безпілотника пробили балкон житлового будинку, а вибухова хвиля розкидала іграшки з дитячого майданчика та вибила вікна. Комунальники на місці оперативно прибирають наслідки атаки.

Також відомо, що до ліквідації наслідків російської атаки у Києві рятувальники залучали авіацію ДСНС України. Зокрема, до гасіння пожежі залучали вертоліт МІ-8, який здійснив 17 скидів води, загалом — 34 тонни.

Нагадаємо, під час атаки 21 липня російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну сьогодні вночі. Він заявив, що це "удари проти людяності". 

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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