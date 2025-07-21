Обстріли Києва 21 липня — уламки впали на дитячий майданчик

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Ігор Кузнєцо/Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 21 липня завдали комбінованого удару по Києву. Уламки ракет і дронів прилетіли на дитячий майданчик.

Про це повідомив журналіст Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

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Як відомо, цієї ночі ворог запустив 450 повітряних цілей, серед яких "Кинджали", "Калібри", "Іскандери" та "Шахеди".

Наразі відомо про щонайменше дев'ятьох поранених та одну загиблу людину у столиці. Осколки безпілотника пробили балкон житлового будинку, а вибухова хвиля розкидала іграшки з дитячого майданчика та вибила вікна. Комунальники на місці оперативно прибирають наслідки атаки.

Також відомо, що до ліквідації наслідків російської атаки у Києві рятувальники залучали авіацію ДСНС України. Зокрема, до гасіння пожежі залучали вертоліт МІ-8, який здійснив 17 скидів води, загалом — 34 тонни.

Нагадаємо, під час атаки 21 липня російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну сьогодні вночі. Він заявив, що це "удари проти людяності".