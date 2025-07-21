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Главная Киев Атака РФ на Киев — обломки ракет упали на детскую площадку

Атака РФ на Киев — обломки ракет упали на детскую площадку

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:36
Обстрелы Киева 21 июля — осколки упали на детскую площадку
Последствия обстрела Киева. Фото: Игорь Кузнецо/Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 21 июля нанесли комбинированный удар по Киеву. Обломки ракет и дронов прилетели на детскую площадку.

Об этом сообщил журналист Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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Последствия обстрела Киева 21 июля

Как известно, этой ночью враг запустил 450 воздушных целей, среди которых "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" и "Шахеды".

Известно, по меньшей мере, о девяти раненых и одном погибшем человеке в столице. Осколки беспилотника пробили балкон жилого дома, а взрывная волна разбросала игрушки с детской площадки и выбила окна. Коммунальщики на месте оперативно убирают последствия атаки.

Также известно, что к ликвидации последствий российской атаки в Киеве спасатели привлекали авиацию ГСЧС Украины. В частности, к тушению пожара привлекали вертолет МИ-8, который совершил 17 сбросов воды, в общем — 34 тонны.

Напомним, во время атаки 21 июля российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину сегодня ночью. Он заявил, что это "удары против человечности".

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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