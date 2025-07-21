Обстрелы Киева 21 июля — осколки упали на детскую площадку

Атака РФ на Киев — обломки ракет упали на детскую площадку
Российские войска в ночь на 21 июля нанесли комбинированный удар по Киеву. Обломки ракет и дронов прилетели на детскую площадку.
Об этом сообщил журналист Александр Саюн в эфире День.LIVE.
Последствия обстрела Киева 21 июля
Как известно, этой ночью враг запустил 450 воздушных целей, среди которых "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" и "Шахеды".
Известно, по меньшей мере, о девяти раненых и одном погибшем человеке в столице. Осколки беспилотника пробили балкон жилого дома, а взрывная волна разбросала игрушки с детской площадки и выбила окна. Коммунальщики на месте оперативно убирают последствия атаки.
Также известно, что к ликвидации последствий российской атаки в Киеве спасатели привлекали авиацию ГСЧС Украины. В частности, к тушению пожара привлекали вертолет МИ-8, который совершил 17 сбросов воды, в общем — 34 тонны.
Напомним, во время атаки 21 июля российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину сегодня ночью. Он заявил, что это "удары против человечности".
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