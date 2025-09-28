Відео
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні
Головна Київ Масована атака РФ на Київ — є постраждалі та руйнування

Масована атака РФ на Київ — є постраждалі та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 07:22
Атака РФ на Київ 28 вересня — що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

В ніч проти 28 вересня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу столиці є значні руйнування та постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Київ 28 вересня — які наслідки

Цієї ночі, 28 вересня, російські загарбники атакували ракетами та безпілотниками Київ. Внаслідок ворожого удару по столиці є значні руйнування, пожежі та постраждалі.

Станом на 6:42 відомо про пошкодження низки житлових та нежитлових обʼєктів у Києві від ворожої атаки.

Відтак, пошкодження зафіксовано у наступних районах столиці:

Дарницький район — падіння уламків БпЛА на припарковані авто. На іншій локації — на проїжджу частину. Без потерпілих.

Святошинський район — падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала 1 особа. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Також зафіксоване падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Без наслідків та потерпілих.

Солом’янський район — часткове руйнування 5-ти поверхової житлової будівлі. Виникла пожежа. Постраждала 1 особа. Пожежу на даний час локалізували, фахівці ДСНС продовжують ліквідацію займання. На другій локації — пошкодження нежитлової будівлі. Наслідки уточнюються.

Також відомо про падіння уламків на територію приватного домоволодіння. Характер ушкоджень і наявність потерпілих уточнюються.

Голосіївський район — падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих.

Дніпровський район — зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто. Без потерпілих.

За даними Ткаченка, потерпілих госпіталізовано. Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ у ніч проти 28 вересня у Києві та області зафіксовано руйнування.

Також ми повідомляли, що внаслідок удару РФ по Києву, 28 вересня, є постраждалі серед цивільного населення — їх кількість зростає.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
