Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

Російська армія продовжує атакувати Київську область ударними БпЛА. Упродовж суботи, 14 листопада, через обстріли зафіксовано пошкодження у п’яти районах регіону.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київщину 14 листопада

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що упродовж 14 листопада зафіксовано такі наслідки дронової атаки РФ: пошкоджено приватні будинки, автомобілі, складські приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину.

У Вишгородському районі області внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення.

У Фастівському районі зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та автомобіль.

У Броварському районі пошкоджено десять приватних будинків та автомобіль.

У Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження приватного домоволодіння.

У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено два приміщення автосалону та будівлю сервісного центру.

Фахівці фіксують наслідки ударів РФ та надають необхідну допомогу постраждалим.

Допис Київської ОВА. Скриншот: Telegram

Новини Києва

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