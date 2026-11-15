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Головна Київ Атака РФ на Київщину: пошкоджено будинки, склади та автосалон

Атака РФ на Київщину: пошкоджено будинки, склади та автосалон

Ua ru
15 листопада 2026 11:01
Наслідки атаки РФ на Київщину 14 листопада: є руйнування t.me/dsns_telegram
Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

Російська армія продовжує атакувати Київську область ударними БпЛА. Упродовж суботи, 14 листопада, через обстріли зафіксовано пошкодження у п’яти районах регіону.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київщину 14 листопада

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що упродовж 14 листопада зафіксовано такі наслідки дронової атаки РФ: пошкоджено приватні будинки, автомобілі, складські приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину.

  • У Вишгородському районі області внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення.
  • У Фастівському районі зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та автомобіль.
  • У Броварському районі пошкоджено десять приватних будинків та автомобіль.
  • У Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження приватного домоволодіння.
  • У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено два приміщення автосалону та будівлю сервісного центру.

Фахівці фіксують наслідки ударів РФ та надають необхідну допомогу постраждалим.

Інформація Київської ОВА про руйнування упродовж 14 листопада в області. Відомо про пошкодження приватних будинків, автомобілів, складських приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури. Скриншот: Telegram
Допис Київської ОВА. Скриншот: Telegram

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Ми писали, що народний депутат України Володимир Крейденко припустив, що зелена гілка київського метрополітену не працюватиме у звичайному режимі до початку 2027 року. Нардеп має на увазі станції, які знаходяться на відкритій ділянці.

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Київ Київська область дрони атака БпЛА руйнування
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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