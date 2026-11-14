Будівництво моста. Фото ілюстративне: КОВА

У Києві триває підготовка до зведення двох нових мостових переходів через Дніпро. За планом, основні роботи на цих об’єктах мають завершити до кінця лютого. Для переправ використовуватимуть швидкоспоруджувані мостові конструкції, які встановлюватимуть на спеціальних опорах.

Про це журналістам розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

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Як будуватимуть мостові переходи в столиці

Як зазначив Калашник, йдеться не про понтонні мости, а про інший тип інженерних споруд. Наразі на будівельних майданчиках виконують підготовчі роботи: доставляють необхідні елементи конструкцій та облаштовують насипи. Частину мостових компонентів для реалізації проєкту передали Сполучені Штати Америки та Японія.

Водночас два переходи є лише частиною масштабнішого плану. Загалом у Києві передбачено облаштувати вісім переправ через Дніпро. Очікується, що вони збільшать пропускну спроможність транспортної інфраструктури столиці на 30–40% порівняно з нинішнім навантаженням на мости.

Терміни реалізації всього проєкту залежатимуть від обсягів і своєчасності фінансування. За словами Миколи Калашника, для завершення будівництва необхідно близько 12,3 млрд гривень.

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