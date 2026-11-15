Атака РФ на Киевскую область: повреждены дома, склады и автосалон
Российская армия продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА. В течение субботы, 14 ноября, в результате обстрелов были зафиксированы повреждения в пяти районах области.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киевскую область 14 ноября
Киевская областная военная администрация сообщила, что в течение 14 ноября были зафиксированы следующие последствия дроновой атаки РФ: повреждены частные дома, автомобили, складские помещения и объекты гражданской инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.
- В Вышгородском районе области в результате вражеской атаки повреждены складские помещения.
- В Фастовском районе повреждения получили частный дом и автомобиль.
- В Броварском районе повреждены десять частных домов и автомобиль.
- В Белоцерковском районе зафиксировано повреждение частного домовладения.
- В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены два помещения автосалона и здание сервисного центра.
Специалисты фиксируют последствия ударов РФ и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
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