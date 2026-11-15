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Главная Киев Атака РФ на Киевскую область: повреждены дома, склады и автосалон

Атака РФ на Киевскую область: повреждены дома, склады и автосалон

Ua ru
15 ноября 2026 11:01
Последствия атаки РФ на Киевскую область 14 ноября: зафиксированы разрушения t.me/dsns_telegram
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

Российская армия продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА. В течение субботы, 14 ноября, в результате обстрелов были зафиксированы повреждения в пяти районах области.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киевскую область 14 ноября

Киевская областная военная администрация сообщила, что в течение 14 ноября были зафиксированы следующие последствия дроновой атаки РФ: повреждены частные дома, автомобили, складские помещения и объекты гражданской инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

  • В Вышгородском районе области в результате вражеской атаки повреждены складские помещения.
  • В Фастовском районе повреждения получили частный дом и автомобиль.
  • В Броварском районе повреждены десять частных домов и автомобиль.
  • В Белоцерковском районе зафиксировано повреждение частного домовладения.
  • В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены два помещения автосалона и здание сервисного центра.

Специалисты фиксируют последствия ударов РФ и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Інформація Київської ОВА про руйнування упродовж 14 листопада в області. Відомо про пошкодження приватних будинків, автомобілів, складських приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури. Скриншот: Telegram
Сообщение Киевской ОВА. Скриншот: Telegram

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Киев Киевская область дроны атака БпЛА разрушения
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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