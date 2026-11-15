Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат України Володимир Крейденко припустив, що зелена гілка метро, ймовірно, не курсуватиме між берегами Києва до початку 2027 року. Він уточнив, що мова йде про відкриту ділянку метрополітену, а не ту, яка під землею.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко сказав в ефірі телемарафону.

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Чи запрацює зелена гілка метро до кінця року

Зауважимо, що наразі зелена гілка метро Києва не курсує між станціями "Славутич" та "Видубичі". Причиною цього стали пошкодження Південного мосту внаслідок ударів РФ.

У зв'язку з цим нардеп має сумніви, що рух до кінця року відновлять.

"Стосовно зеленої гілки метро... яка Сирецько-Печерської лінії, що йде на лівий берег і з лівого берега, зокрема та, яка на відкритій частині, то мені здається, що вона до початку наступного року точно не буде працювати", — сказав Володимир Крейденко.

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Він також додав, що в Києві вже розпочали роботу зі зведення понтонних мостів. Очікується, що вони будуть готові вже через 3-4 місяці.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко нещодавно відреагував на доручення президента України Володимира Зеленського щодо підготовки програми безплатного проїзду в наземному громадському транспорті столиці та створення резерву автобусів. Він повідомив, що місто може випустити додаткові автобуси, але для цього не вистачає водіїв, який комунальне підприємство не може забронювати через встановлений ліміт. Водночас він закликав Кабмін повернути Києву понад 8 млрд грн заборгованої субвенції.

Також ми писали, що в ніч проти 27 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу у столиці зачинили дві станції метро.