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Головна Київ Атака РФ на Київщину: у Вишгородському районі постраждали мати й дитина

Атака РФ на Київщину: у Вишгородському районі постраждали мати й дитина

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19 вересня 2026 21:40
Атака РФ на Київщину: поранено матір та дитину
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Київській області. Фото: ДСНС Київщини

У суботу, 19 вересня, у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Мовиться про матір та дитину, яких госпіталізували до місцевої лікарні. Внаслідок удару також пошкоджено заклад освіти та автобус.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки удару РФ по Київщині

Російські окупанти вкотре завдали ударів по Київські області у суботу, 19 вересня. У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей — мати та дитина.

Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Медики нададуть їм усю необхідну допомогу.

Інформація щодо стану матері та дитини, а також інших наслідків атаки уточнюється.

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Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено заклад освіти та автобус. На місці працюють рятувальники ДСНС. Вони ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

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Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 19 вересня внаслідок атаки РФ на Київщину у Фастівському районі постраждала жінка. Її направили до найближчої лікарні для надання необхідної медичної допомоги. В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Новини.LIVE також писали, що російські безпілотники вночі атакували склад компанії Suziria Ukraine у Київській області. Внаслідок удару пошкоджено приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів та виникла пожежа. Працівники компанії перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

ДСНС Київська область обстріли війна в Україні атака Тимур Ткаченко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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