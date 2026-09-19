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Головна Київ Росія атакувала Київщину: у Фастівському районі поранено жінку

Росія атакувала Київщину: у Фастівському районі поранено жінку

Ua ru
19 вересня 2026 17:21
Атака на Київщину: у Фастівському районі поранено жінку
Рятувальник. Фото: ДСНС Київщини

У суботу, 19 вересня, російські війська продовжили атаку на Київську область. У Фастівському районі внаслідок удару поранено жінку, яку направляють до найближчої лікарні, а в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Атака на Київщину: поранена жінка

У Фастівському районі внаслідок російської атаки постраждала жінка. Наразі її направляють до найближчої лікарні, де медики мають надати необхідну допомогу.

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Інші подробиці щодо характеру пошкоджень наразі не повідомляються.

Атака на Київщину 19 вересня
Допис Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

Наслідки атаки фіксують служби

На місцях працюють оперативні служби та документують наслідки обстрілу.

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"Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголосив Тимур Ткаченко.

Що відомо про попередні атаки

Нагадаємо, вранці Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками, через що повітряна тривога в регіоні фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів, зокрема п’ять складських приміщень.

Також Новини.LIVE писали про те, що уночі 19 вересня російські безпілотники атакували склад компанії Suziria Ukraine у Київській області. Внаслідок удару пошкоджено приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів та виникла пожежа. Працівники компанії на момент атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Київ Київська область війна в Україні атака атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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