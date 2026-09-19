Атака на Київщину: у Фастівському районі поранено жінку

Росія атакувала Київщину: у Фастівському районі поранено жінку
У суботу, 19 вересня, російські війська продовжили атаку на Київську область. У Фастівському районі внаслідок удару поранено жінку, яку направляють до найближчої лікарні, а в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомляє Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
Атака на Київщину: поранена жінка
У Фастівському районі внаслідок російської атаки постраждала жінка. Наразі її направляють до найближчої лікарні, де медики мають надати необхідну допомогу.
В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Інші подробиці щодо характеру пошкоджень наразі не повідомляються.
Наслідки атаки фіксують служби
На місцях працюють оперативні служби та документують наслідки обстрілу.
"Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголосив Тимур Ткаченко.
Що відомо про попередні атаки
Нагадаємо, вранці Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками, через що повітряна тривога в регіоні фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів, зокрема п’ять складських приміщень.
Також Новини.LIVE писали про те, що уночі 19 вересня російські безпілотники атакували склад компанії Suziria Ukraine у Київській області. Внаслідок удару пошкоджено приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів та виникла пожежа. Працівники компанії на момент атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.