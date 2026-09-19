Атака РФ на Киевскую область: ранены мать и ребенок

Спасатели устраняют последствия удара РФ по Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

В субботу, 19 сентября, в Вышгородском районе Киевской области в результате российского обстрела пострадали два человека. Речь идет о матери и ребенке, которых госпитализировали в местную больницу. В результате удара также были повреждены учебное заведение и автобус.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара РФ по Киевской области

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Киевской области в субботу, 19 сентября. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека — мать и ребенок.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Медики окажут им всю необходимую помощь.

Информация о состоянии матери и ребенка, а также о других последствиях атаки уточняется.

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Кроме того, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и автобус. На месте работают спасатели ГСЧС. Они ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 19 сентября в результате атаки РФ на Киевскую область в Фастовском районе пострадала женщина. Ее доставили в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В Обуховском районе в результате атаки поврежден частный дом.

Новини.LIVE также сообщали, что российские беспилотники ночью атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара были повреждены помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров и возник пожар. Сотрудники компании находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.