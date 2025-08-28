Обстріл Києва 28 серпня — зросла кількість загиблих після удару

Ліквідація наслідків обстрілу 28 серпня. Фото: Новини.LIVE

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ у ніч на 28 серпня. Ворожий удар по столиці забрав життя 16 людей, серед яких 4 дітей.

Про це повідомив начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram.

У Києві деблокували ще одного загиблого

Станом на 14:05 стало відомо, що російська атака забрала життя ще одного мешканця столиці. Кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед яких четверо дітей.

У Дарницькому районі столиці досі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами багатоповерхівки досі можуть перебувати люди.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомив Ткаченко, пошкодження зафіксовано у кожному районі міста на 33 локаціях що є антирекордом за час повномасштабної війни. До ліквідації наслідків обстрілу залучені усі екстрені служби столиці та району.

Мешканцям міста, які постраждали внаслідок атаки, надають усю необхідну допомогу.

"Важким питанням залишається першочергова допомога людям. І щодо відновлення документів, і щодо оформлення допомоги. Багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі — до 80 будинків постраждали. Зараз з матрезерву поставлена задача видати невідкладно засоби. І будемо направляти на допомогу додаткові ресурси. На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС — паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС. Кияни втратили транспорт, все це фіксуємо, допомагаємо", — повідомив Ткаченко.

