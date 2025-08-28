Відео
Головна Київ Вціліло лише шампанське — киянка показала оселю після обстрілу

Вціліло лише шампанське — киянка показала оселю після обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:00
Обстріл Києва 28 серпня — киянка показала момент удару Шахеда у квартиру
Киянка, в оселю якої влучив "Шахед". Фото: кадр з відео

Мешканка Києва показала свою квартиру після влучання російського "Шахеда" під час масованого обстрілу в ніч проти 28 серпня. В оселі киянки вибухова хвиля пошкодила стіни та меблі, але дивом вціліли пляшки з ігристим вином.

У своєму TikTok користувачка під ніком xena1950 поділилася відео зруйнованого житла.

Киянка показала квартиру після влучання "Шахеда"

Під час нічної атаки в будинок, де мешкала родина, влучив російський безпілотник. Авторка відео та її родина врятувались лише завдяки тому, що вчасно заховалися за двома стінами у коридорі.

"Ми в цей час були вдома, ховалися за стіною, що нас врятувало. "Шахед" прилетів поверхом нижче, там була пожежа. У нас заблокувало двері, але ми змогли вийти, інакше могли б задихнутися. Як другий день народження. Смішить те, що шампанське дійсно вціліло", — розповіла дівчина.

Авторка відео сподівається, що її приклад стане уроком для інших українців та нагадуванням про те, що під час обстрілу важливо перебувати в укритті.

Вцілілі пляшки ігристого вина родина вирішила використати із благодійною метою. Одну з них вони вже передали у благодійну організацію, а інші планують також розіграти за донат на Збройні сили України. Ще одну пляшку авторка відео залишила собі як нагадування про диво-порятунок.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня вже відомо про 15 загиблих, серед яких діти. У Дарницькому районі столиці триває пошуково-рятувальна операція.

А також стало відомо, що під час нічної атаки армія РФ поцілила у депо "Нової пошти".

Київ обстріли війна в Україні атака Шахед
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
