Обстрел Киева 28 августа - возросло количество погибших после удара

Атака РФ по Киеву — из-под завалов деблокировали еще одно тело
В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ в ночь на 28 августа. Вражеский удар по столице унес жизни 16 человек, среди которых 4 детей.
Об этом сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
В Киеве деблокировали еще одного погибшего
По состоянию на 14:05 стало известно, что российская атака унесла жизни еще одного жителя столицы. Количество погибших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей.
В Дарницком районе столицы до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами многоэтажки до сих пор могут находиться люди.
Как сообщил Ткаченко, повреждения зафиксированы в каждом районе города на 33 локациях, что является антирекордом за время полномасштабной войны. К ликвидации последствий обстрела привлечены все экстренные службы столицы и района.
Жителям города, пострадавшим в результате атаки, оказывают всю необходимую помощь.
"Тяжелым вопросом остается первоочередная помощь людям. И по восстановлению документов, и по оформлению помощи. Много тысяч разбитых окон. Только в Голосеевском районе — до 80 домов пострадали. Сейчас из матрезерва поставлена задача выдать безотлагательно средства. И будем направлять на помощь дополнительные ресурсы. На местах со значительными повреждениями наладили, чтобы работало выездное отделение ГМС — паспортный сервис. Также работает мобильный сервисный центр МВД. Киевляне потеряли транспорт, все это фиксируем, помогаем", — сообщил Ткаченко.
