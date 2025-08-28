Обстрел Киева 28 августа - возросло количество погибших после удара

Ликвидация последствий обстрела 28 августа. Фото: Новини.LIVE

В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ в ночь на 28 августа. Вражеский удар по столице унес жизни 16 человек, среди которых 4 детей.

Об этом сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

В Киеве деблокировали еще одного погибшего

По состоянию на 14:05 стало известно, что российская атака унесла жизни еще одного жителя столицы. Количество погибших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей.

В Дарницком районе столицы до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами многоэтажки до сих пор могут находиться люди.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщил Ткаченко, повреждения зафиксированы в каждом районе города на 33 локациях, что является антирекордом за время полномасштабной войны. К ликвидации последствий обстрела привлечены все экстренные службы столицы и района.

Жителям города, пострадавшим в результате атаки, оказывают всю необходимую помощь.

"Тяжелым вопросом остается первоочередная помощь людям. И по восстановлению документов, и по оформлению помощи. Много тысяч разбитых окон. Только в Голосеевском районе — до 80 домов пострадали. Сейчас из матрезерва поставлена задача выдать безотлагательно средства. И будем направлять на помощь дополнительные ресурсы. На местах со значительными повреждениями наладили, чтобы работало выездное отделение ГМС — паспортный сервис. Также работает мобильный сервисный центр МВД. Киевляне потеряли транспорт, все это фиксируем, помогаем", — сообщил Ткаченко.

Напомним, Новини.LIVE в фоторепортаже показали, как в Дарницком районе продолжается ликвидация последствий удара по многоэтажке.

А также жительница Киева показала свой дом после попадания "Шахеда".