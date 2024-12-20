Російська атака спричинила перебої з теплом у Голосіївському районі

Наслідки ракетної атаки на Київ 20 грудня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві в Голосіївському районі сотні будинків, а також десятки шкіл та медичних закладів залишились без тепла. Причиною цього стала російська атака на столицю.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Внаслідок російської атаки та пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі Києва без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Це значне пошкодження спричинило перебої в теплопостачанні, які наразі ліквідовують бригади "Київтеплоенерго".

Також через падіння уламків ракети було відключено постачання газу до семи побутових об'єктів на вулиці Антоновича, 70. Фахівці АТ "Київгаз" вже працюють над відновленням газопостачання.

Що відомо про постраждалих від російської атаки

Станом на зараз медики госпіталізували чотирьох із семи постраждалих. Скрізь працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, в КМВА назвали детальні наслідки російської атаки по Києву 20 грудня.

Крім того, в Києві у кількох районах виявили уламки БпЛА.